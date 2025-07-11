У Києві затримали посадовицю РДА, яка привласнила мільйон на закупівлях — деталі

Затримання фігурантки. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали посадовицю Шевченківської РДА за підозрою у розкраданні понад мільйона гривень бюджетних коштів. Йдеться про виконувачку обов’язків начальника Управління містобудування, архітектури та землекористування, яку підозрюють у причетності до оборудки під час закупівлі обладнання для теплопунктів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у п'ятницю, 11 липня.

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Деталі справи

Як встановило досудове розслідування, управління закуповувало модульні блоки систем опалення за значно завищеними цінами. Постачальники придбали обладнання безпосередньо у виробника, а згодом через низку підконтрольних компаній штучно підняли вартість — у середньому на 117 тисяч гривень за одиницю.

Цікаво, що ще до офіційного укладення угоди з виробником підприємці вже вказували конкретні адреси, куди буде встановлено ці модулі, що свідчить про заздалегідь сплановану схему.

Зрештою управлінню було поставлено 9 модульних блоків за загальною завищеною сумою на понад 1 мільйон гривень.

Посадовицю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їй повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що прокуратура міста Києва спільно з Державним бюро розслідувань, Національною поліцією та Службою безпеки України викрила масштабну систему зловживань у комунальних підприємствах та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Унаслідок цієї оборудки столичний бюджет зазнав збитків щонайменше на 196,4 мільйона гривень.

Крім того, слідчі кримінального провадження скерували до суду 18 обвинувальних документів стосовно 20 працівників "Київзеленбуду". За версією слідства, їхні дії завдали комунальному підприємству збитків на загальну суму 8,5 мільйона гривень.