В Киеве задержали чиновницу РГА, которая присвоила миллион на закупках - детали

Задержание фигурантки. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали чиновницу Шевченковской РГА по подозрению в хищении более миллиона гривен бюджетных средств. Речь идет об исполняющей обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землепользования, которую подозревают в причастности к сделке при закупке оборудования для теплопунктов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в пятницу, 11 июля.

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Детали дела

Как установило досудебное расследование, управление закупало модульные блоки систем отопления по значительно завышенным ценам. Поставщики приобрели оборудование непосредственно у производителя, а затем через ряд подконтрольных компаний искусственно подняли стоимость — в среднем на 117 тысяч гривен за единицу.

Интересно, что еще до официального заключения соглашения с производителем предприниматели уже указывали конкретные адреса, куда будут установлены эти модули, что свидетельствует о заранее спланированной схеме.

В конце концов управлению было поставлено 9 модульных блоков по общей завышенной сумме на более чем 1 миллион гривен.

Чиновница задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ей сообщено о подозрении.

Напомним, что прокуратура города Киева совместно с Государственным бюро расследований, Национальной полицией и Службой безопасности Украины разоблачила масштабную систему злоупотреблений в коммунальных предприятиях и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации. В результате этой сделки столичный бюджет понес убытки минимум на 196,4 миллиона гривен.

Кроме того, следователи уголовного производства направили в суд 18 обвинительных документов в отношении 20 работников "Киевзеленстроя". По версии следствия, их действия нанесли коммунальному предприятию ущерб на общую сумму 8,5 миллиона гривен.