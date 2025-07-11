У центрі Києва приватизували комунальне приміщення за заниженою ціною — деталі

Затримання фігуранта. Ілюстративне фото: Київська міська прокуратура

У столиці розгорівся черговий скандал довкола приватизації комунального майна. Прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у п'ятницю, 11 липня.

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Деталі справи

За версією слідства, посадовець допустив грубу недбалість, внаслідок чого бюджет Києва недоотримав понад 2,7 мільйона гривень.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 327,2 квадратних метрів на вулиці Тарасівській, що перебувало в оренді. Орендар скористався правом на приватизацію, а Київрада відповідно ухвалила рішення про передачу об'єкта у приватну власність.

Відповідальний за контроль оцінки майна чиновник мав перевірити звіт щодо ринкової вартості приміщення. Утім, замість належного аналізу, він затвердив рецензію на документ, який не відповідав вимогам нормативно-правових актів і містив суттєво занижену вартість нерухомості. Попри наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та підтвердження підвищення своєї професійної підготовки, посадовець фактично "закрив очі" на порушення.

В результаті приміщення було приватизоване за заниженою ціною, що завдало мільйонних збитків громаді. Дії чиновника кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Розслідування триває. Прокуратура встановлює всі обставини справи та перевіряє можливу причетність інших осіб до цієї оборудки.

Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що у столиці викрили масштабну корупційну схему — правоохоронці затримали посадову особу Шевченківської районної державної адміністрації. За попередніми даними, виконувачка обов’язків начальника Управління містобудування, архітектури та землекористування могла бути причетною до привласнення понад одного мільйона гривень з місцевого бюджету.

Крім того, прокуратура міста Києва спільно з Державним бюро розслідувань, Національною поліцією та Службою безпеки України викрила масштабну систему зловживань у комунальних підприємствах та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Унаслідок цієї оборудки столичний бюджет зазнав збитків щонайменше на 196,4 мільйона гривень.