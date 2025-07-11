В центре Киева приватизировали коммунальное помещение по заниженной цене - детали

Задержание фигуранта. Иллюстративное фото: Киевская городская прокуратура

В столице разгорелся очередной скандал вокруг приватизации коммунального имущества. Прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в пятницу, 11 июля.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По версии следствия, чиновник допустил грубую халатность, в результате чего бюджет Киева недополучил более 2,7 миллиона гривен.

Речь идет о нежилом помещении площадью 327,2 квадратных метров на улице Тарасовской, которое находилось в аренде. Арендатор воспользовался правом на приватизацию, а Киевсовет соответственно принял решение о передаче объекта в частную собственность.

Ответственный за контроль оценки имущества чиновник должен был проверить отчет о рыночной стоимости помещения. Впрочем, вместо надлежащего анализа, он утвердил рецензию на документ, который не соответствовал требованиям нормативно-правовых актов и содержал существенно заниженную стоимость недвижимости. Несмотря на наличие квалификационного свидетельства оценщика и подтверждение повышения своей профессиональной подготовки, чиновник фактически "закрыл глаза" на нарушения.

В результате помещение было приватизировано по заниженной цене, что нанесло миллионные убытки общине. Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Расследование продолжается. Прокуратура устанавливает все обстоятельства дела и проверяет возможную причастность других лиц к этой сделке.

Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что в столице разоблачили масштабную коррупционную схему — правоохранители задержали должностное лицо Шевченковской районной государственной администрации. По предварительным данным, исполняющая обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землепользования могла быть причастна к присвоению более одного миллиона гривен из местного бюджета.

Кроме того, прокуратура города Киева совместно с Государственным бюро расследований, Национальной полицией и Службой безопасности Украины разоблачила масштабную систему злоупотреблений в коммунальных предприятиях и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации. В результате этой аферы столичный бюджет понес убытки минимум на 196,4 миллиона гривен.