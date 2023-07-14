"Поводы для манипуляций": Кличко прокомментировал претензии относительно мостов в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице. По его словам, центральные власти продолжают искать поводы для манипуляций и дискредитации властей Киева.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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"Поскольку цель чиновников — быстро подогнать цифры, не распространяясь об объективной ситуации, кое-что напомню и объясню", — пишет Кличко.

Мост Патона

По словам столичного мэра, этот мост находится в аварийном состоянии. Он напомнил, что два года назад, по настоянию правительства, Мининфраструктуры город передал его для ремонта в проект "Большая стройка". Было важно, чтобы ремонтные работы начались быстро, ведь этот объект является памяткой архитектуры. Кличко подчеркнул, что там много нюансов, которые государство способно решить в кратчайшие сроки.

Он сообщил, что Киев регулярно обследует этот мост и осуществляет критически важные ремонтные работы.

"Что вдруг открыли для себя чиновники, которые хорошо знают, кто сейчас на самом деле ответственный за обновление моста Патона, — непонятно", — отметил мэр.

Мост Метро

Кличко подчеркнул, что этот мост также находится в аварийном состоянии. Его конструкция в советское время была экспериментальной. Такой мост остался только в Киеве.

Он говорит, что по оценкам европейских специалистов перестроить его стоит не менее 500 млн евро. До начала полномасштабного вторжения РФ Киев вместе с ЕБРР работали над проектом и договаривались о финансировании. По словам Кличко, в настоящее время проекты поставлены на паузу.

Киевский городской голова рассказал, что город разрабатывает план первоочередных противоаварийных работ на мосту Метро. Его обновление должно начаться уже в 2024 году. Кличко также напомнил, что часть этого мостового перехода была обновлена в 2020 году.

"Чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, мы делаем все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенским мостовым переходом. Работы там продолжаются. Несмотря на обыски, блокирование счетов — то есть попыток остановить работы", — пишет Кличко.

Всего через реку Днепр в столице восемь мостов. Мэр Киева отметил, что город проводит ремонтные работы Северного моста и заменяет деформационные швы на Южном мосту. По его словам, работы капитального характера продолжаются и на пяти искусственных постройках, а текущие работы — на шести объектах.



Всего с 2018 по 2022 годы в Киеве были проведены ремонты на 23 мостовых сооружениях.

Дарницкий мост

Кличко объяснил, что этот мост — часть инфраструктуры города, однако находится на балансе Мининфраструктуры. Все жители столицы надеются, что его введут в эксплуатацию. По его словам, объект более 20 лет находится в незавершенном состоянии.

"В течение нескольких лет столица просила передать сооружение на баланс города — чтобы иметь возможность обслуживать и достроить его. Этого так и не произошло. Недавно открыли съезды с моста, но он, подчеркну, до сих пор остается объектом незавершенного строительства, потому что в эксплуатацию не введен. Нет на этом мосту также и полноценных пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек", — пишет Кличко.

Киевский городской голова добавил, что если государство хочет действительно решить проблему мостов, то это ежедневная работа, а не картинка. Он призвал Государственную комиссию по проверке мостовых сооружений предоставить объективную и полную информацию.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Пост Кличко. Фото: скриншот

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения расположены в Оболонском районе столицы