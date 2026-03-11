О Чернобыле выпустили фотоальбом с дополненной реальностью

Чернобыль. Иллюстративное фото: Reuters

К 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы создали фотоальбом с дополненной реальностью. В нем документальные фотографии Припяти и Чернобыльской зоны отчуждения дополнены AR-эффектом, который позволяет увидеть животных, обитающих в настоящее время на этой территории.

CHORNOBYL_AFTER_US: THE LIFE THAT STAYED — это живой фотоальбом с дополненной реальностью (AR) и выставочный авторский проект, посвященный жизни, которая осталась и вернулась в Чернобыльскую зону отчуждения после исчезновения человека.

В основе проекта — реальные документальные фотографии, снятые в Припяти и других локациях зоны отчуждения в течение многих лет.

В печатном виде это классическая фотография. Но когда зритель наводит камеру смартфона на изображение, фотографии оживают: в знакомых, часто пустых пейзажах появляются жители современной зоны — животные, которые вернулись сюда или никогда ее не покидали.

Дополненная реальность позволяет увидеть то, что обычно остается за кадром: скрытую жизнь, которая существует параллельно с нашими представлениями о Чернобыле как о месте исключительно катастрофы и потери. Все образы животных создаются с учетом реального видового состава и поведения фауны Чернобыльской зоны.

Отмечается, что CHORNOBYL AFTER US: The Life That Stayed создан к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Напомним, что 4 февраля, Припяти исполнилось 56 лет. Новини.LIVE рассказали и показали, как сейчас выглядит город, построенный для работников Чернобыльской АЭС.

Недавно мы рассказывали, как в зоне Чернобыльской АЭС живут самоселы. После катастрофы одна из жительниц вернулась обратно в зараженное радиацией село и больше не выезжала из него, а в этом году женщине исполнилось 100 лет.

Также мы информировали, что в декабре 2025 года Верховная Рада приняла постановление о чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Нардепы рекомендуют президенту объявить 2026 год в Украине годом чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.