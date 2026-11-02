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Главная Киев Проблемы с передачей электроэнергии: эксперт назвал причину остановок метро в Киеве

Проблемы с передачей электроэнергии: эксперт назвал причину остановок метро в Киеве

Ua ru
2 ноября 2026 13:06
Эксклюзив
В Киеве приостановили движение метро из-за проблем с подачей электроэнергии facebook.com/kyivmetro
Люди в метро. Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве возникли перебои в работе метрополитена из-за проблем с электроснабжением. Временные ограничения коснулись зеленой и красной линий, а также Борщаговского скоростного трамвая. После кратковременного возобновления движение на зеленой ветке снова приостановили, однако впоследствии поезда вернулись на маршрут.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает Новини.LIVE.

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Что вызвало проблемы с движением поездов

По словам Рябцева, перебои вызвали колебания напряжения и трудности с передачей электроэнергии с правого берега Киева на левый. Проблемы возникли накануне выходных, после чего в столице начали применять экстренные отключения света без почасовых графиков.

Эксперт пояснил, что повреждения энергетической инфраструктуры затрудняют не только производство, но и передачу и распределение электроэнергии. Из-за этого энергетики вынуждены ограничивать потребление крупных объектов, в частности метрополитена.

Дальнейшее развитие ситуации, по оценке эксперта, будет зависеть от интенсивности российских атак реактивными дронами. Они поражают оборудование, необходимое для передачи и распределения электроэнергии, что создает дополнительные трудности для стабильного энергоснабжения столицы.

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Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября в Киеве из-за экстренных отключений электроэнергии остановилась часть городского электротранспорта. По команде "Укрэнерго" ДТЭК применил аварийные отключения, из-за чего исчезло напряжение в контактных сетях.

Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки 7 января киевские ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прекратили выработку электроэнергии и до сих пор не возобновили генерацию. По словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, во время удара по территории этих трех объектов попали 16 баллистических ракет. Остальные источники собственной генерации в столице имеют недостаточную мощность, чтобы обеспечить потребности всего города.

Киев метро электроэнергия война в Украине энергетика
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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