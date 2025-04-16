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Продавали торф за копійки — у Києві викрили злочинну групу

16 квітня 2025 13:43
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Кєві судитимуть організаторів торф’яної схеми на держпідприємстві Чернігівторф
Підприємство "Чернігівторф". Фото: Київська міська прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

До суду скеровано обвинувальний акт проти трьох осіб, які у складі організованої злочинної групи заволоділи коштами державного підприємства ДП "Чернігівторф". Ідеться про виконувача обов’язків директора держпідприємства та двох підприємців, один із яких є колишнім посадовцем цього ж держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

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Торф продавали за копійки фіктивним підприємствам

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, у період 2021–2023 років зловмисники реалізували схему, за якою торфобрикет, виготовлений "Чернігівторфом", продавався двом фіктивним підприємствам за штучно заниженими цінами. Одне з цих товариств очолював сам фігурант, інше — його підконтрольна особа.

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Смолинський торфо-брикетний завод. Фото: Київська міська прокуратура

Далі цей товар реалізовувався за ринковими цінами комунальним закладам, а отримані прибутки переводилися у готівку та передавалися організатору оборудки. За підрахунками слідства, державному підприємству завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

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Територія заводу. Фото: Київська міська прокуратура

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном у великих розмірах в організованій групі шляхом зловживання службовим становищем. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, ДБР викрило директора приватного підприємства, який давав корупційні "відкати" за те, що йому дали фіктивну перемогу в тендері.

Також нещодавно Київська міська прокуратура викрила підрядника, який привласнив 1,2 млн гривень під час ремонту на території дитячої спортивної школи. 

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