У Києві підрядник привласнив 1,2 млн грн — що відомо

Підрядник привласнив 1,2 млн під час ремонту у школі Києва
У Києві привласнили 1,2 млн гривень під час монтажу ігрового майданчика для дитячої спортивної школи. Підряднику повідомлено про підозру.
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Підрядник привласнив 1,2 млн під час монтажу майданчика для школи
За інформацією прокуратури, директор дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованої Департаменту молоді та спорту КМДА, уклав з підозрюваним договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з футбольним полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.
Однак відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова вартість встановленого майданчика та облаштованих приміщень складає близько 1,8 млн гривень. Тобто територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень.
Відтак, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підприємства-підрядника за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів під час облаштування майданчика з футбольним полем для спортивної школи (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).
Зазначимо, раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру директору дитячо–юнацької спортивної школи.
Нагадаємо, що заступника директора КП "Київводфонд" та двох керівників підрядних компаній звинувачують у розтраті майже 500 тисяч гривень під час будівництва артезіанської свердловини на Оболоні.
Також раніше ми повідомляли, що у Києві судитимуть директора підрядної компанії та інженера з технічного нагляду, яких звинувачують у завищенні вартості ремонту шкільного укриття.
Читайте Новини.LIVE!