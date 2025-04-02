У Києві підрядник привласнив 1,2 млн грн — що відомо

Чоловік в наручниках тримає кошти. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві привласнили 1,2 млн гривень під час монтажу ігрового майданчика для дитячої спортивної школи. Підряднику повідомлено про підозру.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

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Ігровий майданчик, на якому нажився підрядник. Фото: Київська міська прокуратура

Підрядник привласнив 1,2 млн під час монтажу майданчика для школи

За інформацією прокуратури, директор дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованої Департаменту молоді та спорту КМДА, уклав з підозрюваним договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з футбольним полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.

Однак відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова вартість встановленого майданчика та облаштованих приміщень складає близько 1,8 млн гривень. Тобто територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень.

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

Відтак, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підприємства-підрядника за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів під час облаштування майданчика з футбольним полем для спортивної школи (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначимо, раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру директору дитячо–юнацької спортивної школи.

Нагадаємо, що заступника директора КП "Київводфонд" та двох керівників підрядних компаній звинувачують у розтраті майже 500 тисяч гривень під час будівництва артезіанської свердловини на Оболоні.

Також раніше ми повідомляли, що у Києві судитимуть директора підрядної компанії та інженера з технічного нагляду, яких звинувачують у завищенні вартості ремонту шкільного укриття.