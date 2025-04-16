В Киеве будут судить организаторов торфяной схемы на госпредприятии Черниговторф

Предприятие "Черниговторф". Фото: Киевская городская прокуратура

В суд направлен обвинительный акт против трех лиц, которые в составе организованной преступной группы завладели средствами государственного предприятия ГП "Черниговторф". Речь идет об исполняющем обязанности директора госпредприятия и двух предпринимателей, один из которых является бывшим должностным лицом этого же госпредприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Торф продавали за копейки фиктивным предприятиям

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в период 2021-2023 годов злоумышленники реализовали схему, по которой торфобрикет, изготовленный "Черниговторфом", продавался двум фиктивным предприятиям по искусственно заниженным ценам. Одно из этих обществ возглавлял сам фигурант, другое — его подконтрольное лицо.

Смолинский торфо-брикетный завод. Фото: Киевская городская прокуратура

Далее этот товар реализовывался по рыночным ценам коммунальным учреждениям, а полученные доходы обналичивались и передавались организатору сделки. По подсчетам следствия, государственному предприятию нанесен ущерб на более 900 тысяч гривен.

Территория завода. Фото: Киевская городская прокуратура

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом в крупных размерах в организованной группе путем злоупотребления служебным положением. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ГБР разоблачило директора частного предприятия, который давал коррупционные "откаты" за то, что ему дали фиктивную победу в тендере.

Также недавно Киевская городская прокуратура разоблачила подрядчика, который присвоил 1,2 млн гривен во время ремонта на территории детской спортивной школы.