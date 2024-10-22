Приватизація за заниженою вартістю - у прокуратурі Києва повідомили подробиці

Заступник мера міста Володимир Прокопів. Фото: Facebook

Київська міська прокуратура у вівторок, 22 жовтня, фактично підтвердила слід заступника мера міста Володимира Прокопіва у приватизації приміщення н а території "Експоцентру України" за заниженою ціною. Через це бюджет Києва недоотримав суму в розмірі 330 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Читайте також:

Приватизація за занижено ю ціною

"Інформуємо, що один з епізодів приватизації комунального майна за заниженою вартістю, описаний у сюжеті журналістки Bihus.Info Лесі Іванової, вже був предметом досудового розслідування, яке завершено влітку 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що мова щодо приватизації приміщення площею 168 метрів по вулиці Академіка Глушкова у Голосіївському районі Києва.

Наприкінці серпня Солом’янська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора одного з Департаментів КМДА та двох оцінювачів. Їх звинувачують у службовій недбалості та зловживання повноваженнями, а також складання підробленого документа під час приватизації комунальної нерухомості.

"На думку сторони обвинувачення, це приміщення було приватизоване за заниженою вартістю, внаслідок чого бюджет столиці недоотримав 330 тисяч гривень", — уточнили в прокуратурі.



Тому суд наклав арешт на це приміщення, а прокуратурою було заявлено цивільний позов до обвинувачених на суму завданих збитків.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, заступник мера Києва Володимир Прокопів написав заяву на звільнення на тлі розслідування журналістів Bihus.Info щодо його нерухомості.

Крім того, двоє друзів Прокопова через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.