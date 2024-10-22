Приватизация по заниженной стоимости – в прокуратуре Киева сообщили подробности

Заммэра города Владимир Прокопов. Фото: Facebook

Киевская городская прокуратура во вторник, 22 октября, фактически подтвердила след заместителя мэра города Владимира Прокопива в приватизации помещения а территории "Экспоцентра Украины" по заниженной цене. Из-за этого бюджет Киева недополучил сумму в размере 330 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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"Информируем, что один из эпизодов приватизации коммунального имущества по заниженной стоимости, описанный в сюжете журналистки Bihus.Info Леси Ивановой, уже был предметом досудебного расследования, которое завершено летом 2024 года", — говорится в сообщении.

Там объяснили, что речь идет о приватизации помещения площадью 168 метров по улице Академика Глушкова в Голосеевском районе Киева.

В конце августа Соломенская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из Департаментов КГГА и двух оценщиков. Их обвиняют в служебной халатности и злоупотреблении полномочиями, а также составлении поддельного документа при приватизации коммунальной недвижимости.

"По мнению стороны обвинения, это помещение было приватизировано по заниженной стоимости, в результате чего бюджет столицы недополучил 330 тысяч гривен", — уточнили в прокуратуре.



Поэтому суд наложил арест на это помещение, а прокуратурой был заявлен гражданский иск к обвиняемым на сумму нанесенного ущерба.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, заместитель мэра Киева Владимир Прокопив написал заявление об увольнении на фоне расследования журналистов Bihus.Info по поводу его недвижимости.

Кроме того, два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.