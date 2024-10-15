Родина заступника Кличка Володимира Прокопіва скуповує нерухомість у Києві

Заступник мера Києва Володимир Прокопів. Фото: КМДА

Родина заступника мера Києва Віталія Кличка — Володимира Прокопіва — скупила низку об'єктів нерухомості по столиці. Деякі з них були придбані за цінами нижчими за ринкові.

Про це повідомляє Bihus.Іnfo.

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Володимир Прокопів працює в Київраді вже десять років, з яких п'ять років обіймає посаду заступника Кличка. За цей період його родина стала власником значної кількості нерухомості.

Дружина Віра, зокрема, під час повномасштабного вторгнення придбала квартиру в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці — Signature. Крім того, на її ім'я оформлене комерційне приміщення площею 600 метрів квадратних в ЖК "Теремки", яке обійшлося їй у 13 млн грн, а також трикімнатна квартира в ЖК "Хеппі Хаус", яка коштувала 2 млн грн, хоча забудовник продав аналогічні квартири вдвічі дорожче.

У 2015 році тесть Володимира Прокопіва, Андрій Штурмай, став власником компанії ТОВ "ВП СЕРВІС", яка згодом отримала в управління квартиру та офісні приміщення загальною площею понад 700 метрів квадратних по всьому Києву. Відомо, що він багато років працює за кордоном на будівництві як найманий працівник.

Теща Прокопіва, Стелла Штурмай, придбала приватний будинок площею близько 190 метрів квадратних у "Новій Ходосівці", орієнтовна вартість якого складає від 180 тис. доларів. Вона на останній відомій посаді працювала заступницею з навчально-виробничої роботи в художньому училищі №3 Івано-Франківська.

Нагадаємо, 11 жовтня поліція Києва отримала повідомлення про напад на інспекторку КМДА. Подія трапилася на вулиці Пирогова.

Також мости Метро і Патона в Києві експлуатуються понад 60 років і нині знаходяться в аварійному стані. Експерти попереджають про критичний стан мостів і наголошують на потребі їх термінового ремонту.