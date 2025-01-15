Скандал з мажорами у Києві — у Bihus.Info назвали імена причетних до наруги над прапором та пісні "Я русский" на Майдані

Молодики, які потрапили у скандал. Фото: скриншот

Молодики, які розкидали гроші у центрі Києва, слухали російську музику та перекривали рух транспорту, мають впливових батьків. Встановлено, що героями скандальних відео стали: Микола Цимідан, Андрій Драган та Антон Юткін.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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Журналісти опублікували розслідування щодо учасників скандального відео, де, ймовірно, один із молодиків топче прапор України. Інцидент викликав обурення серед українців та привернув увагу поліції.

У матеріалі зазначається, що хлопці, які фігурують на відео, не вперше потрапляють у подібні скандали.

Одним із учасників є Микола Цимідан — син ексмера міста Лиман Донецької області Петра Цимідана, якого підозрювали у зв’язках із сепаратистами. У соцмережах Микола демонструє розкішне життя та витрати до 40 тисяч гривень на день.

Інший фігурант — Андрій Драган, який раніше прославився відео, де виконував гімн Росії та називав себе "руським". Також він публікував фейкові посвідчення СБУ і згодом вибачався за свої дії, але у підсумку назвав ці вибачення "показухою для народу".

Ще один учасник — Антон Юткін, син бізнесмена В’ячеслава Юткіна. Його батько потрапив під санкції РНБО за зв’язки з Росією.

Нагадаємо, 10 січня в мережі з’явилося відео, на якому група молодиків у Києві зупинила рух авто, щоб покурити. На іншому скандальному відео вони слухали російську музику на Майдані Незалежності біля меморіалу загиблим воїнам.

Згодом поліція встановила їхні особи та провела роз’яснювальні бесіди з батьками, проте публічно їхні імена не називали. Пізніше вдома у мажорів провели обшуки, у юнаків виявили декілька заборонених предметів. Йдеться про ножі, набої та пістолети.