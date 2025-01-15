Прокуратура добилась освобождения земли на берегу Днепра в Киеве

Набережная Днепра. Фото: Вандрівка

По решению Северного апелляционного хозяйственного суда, частное общество обязано освободить земельный участок водного фонда на улице Приречной в Оболонском районе Киева. Участок, площадью почти 5 гектаров и стоимостью более 632 миллионов гривен, возвращается в пользование территориальной общины столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска прокуратуры, однако благодаря позиции Киевской городской прокуратуры апелляционная инстанция отменила это решение.

Прокуратура установила, что общество использовало участок без надлежащих документов. На территории самовольно построили недвижимые объекты и обустроили стоянку для плавсредств, оградив ее забором. Это ограничило доступ к берегу Днепра и помешало жителям района пользоваться частью парка отдыха, расположенного на огражденной территории.

Набережная Днепра, которую незаконно застроили. Фото: Киевская городская прокуратура

Суд обязал общество освободить участок, снести незаконные постройки и вернуть территорию водного фонда в пользование общины. Решение уже вступило в законную силу и должно быть выполнено.

Напомним, недавно Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении двум должностным лицам "Киевпастранс" в хищении бюджетных средств.

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