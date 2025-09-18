Прокуратура судится с КГГА из-за свалки мусора

Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

Деснянская окружная прокуратура города Киева судится с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) из-за несанкционированной свалки на Троещине. Требование - принять меры по ее ликвидации.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 18 сентября, в Telegram.

Прокуратура судится с КГГА из-за свалки — что известно

Итак, Деснянская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд, в котором просит обязать Киевскую городскую государственную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Речь идет о замусоренном земельном участке, огражденном забором по ул. Героев Энергетиков, 5 расположенном напротив овощного рынка "Троещина" в Деснянском районе города Киева.

На этом участке длительное время складировались бытовые, промышленные и строительные отходы. Так, общая площадь засорения составляет 431 кв.м.

В то же время КГГА как орган, уполномоченный решать вопросы обращения с подобными свалками в столице, обеспечивать ликвидацию несанкционированных неконтролируемых свалок отходов — не принимает мер, что свидетельствует о ее бездействии.

Реагируя на эти нарушения, Деснянская окружная прокуратура г. Киева обратилась в Киевский окружной административный суд с соответствующим иском, в котором просит суд обязать КГГА принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Сейчас судом открыто производство по иску прокурора.

Заметим, что это уже третий аналогичный иск Деснянской окружной прокуратуры к КГГА. Предыдущие иски касаются ликвидации стихийных свалок по улице Мелиоративной и по ул. Пуховской вдоль озера Алмазное. Они находятся на рассмотрении суда.

