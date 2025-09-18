Прокуратура судится с КГГА из-за свалки мусора

Прокуратура судится с КГГА из-за свалки на Троещине
Деснянская окружная прокуратура города Киева судится с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) из-за несанкционированной свалки на Троещине. Требование - принять меры по ее ликвидации.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 18 сентября, в Telegram.
Прокуратура судится с КГГА из-за свалки — что известно
Итак, Деснянская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд, в котором просит обязать Киевскую городскую государственную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.
Речь идет о замусоренном земельном участке, огражденном забором по ул. Героев Энергетиков, 5 расположенном напротив овощного рынка "Троещина" в Деснянском районе города Киева.
На этом участке длительное время складировались бытовые, промышленные и строительные отходы. Так, общая площадь засорения составляет 431 кв.м.
В то же время КГГА как орган, уполномоченный решать вопросы обращения с подобными свалками в столице, обеспечивать ликвидацию несанкционированных неконтролируемых свалок отходов — не принимает мер, что свидетельствует о ее бездействии.
Реагируя на эти нарушения, Деснянская окружная прокуратура г. Киева обратилась в Киевский окружной административный суд с соответствующим иском, в котором просит суд обязать КГГА принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.
Сейчас судом открыто производство по иску прокурора.
Заметим, что это уже третий аналогичный иск Деснянской окружной прокуратуры к КГГА. Предыдущие иски касаются ликвидации стихийных свалок по улице Мелиоративной и по ул. Пуховской вдоль озера Алмазное. Они находятся на рассмотрении суда.
