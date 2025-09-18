Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Прокуратура судится с КГГА из-за свалки на Троещине

Прокуратура судится с КГГА из-за свалки на Троещине

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:05
Прокуратура судится с КГГА из-за свалки мусора
Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

Деснянская окружная прокуратура города Киева судится с Киевской городской государственной администрацией (КГГА) из-за несанкционированной свалки на Троещине. Требование - принять меры по ее ликвидации.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 18 сентября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Прокуратура судится с КГГА из-за свалки — что известно

Итак, Деснянская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд, в котором просит обязать Киевскую городскую государственную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Речь идет о замусоренном земельном участке, огражденном забором по ул. Героев Энергетиков, 5 расположенном напротив овощного рынка "Троещина" в Деснянском районе города Киева.

На этом участке длительное время складировались бытовые, промышленные и строительные отходы. Так, общая площадь засорения составляет 431 кв.м.

В то же время КГГА как орган, уполномоченный решать вопросы обращения с подобными свалками в столице, обеспечивать ликвидацию несанкционированных неконтролируемых свалок отходов — не принимает мер, что свидетельствует о ее бездействии.

Реагируя на эти нарушения, Деснянская окружная прокуратура г. Киева обратилась в Киевский окружной административный суд с соответствующим иском, в котором просит суд обязать КГГА принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Сейчас судом открыто производство по иску прокурора.

Заметим, что это уже третий аналогичный иск Деснянской окружной прокуратуры к КГГА. Предыдущие иски касаются ликвидации стихийных свалок по улице Мелиоративной и по ул. Пуховской вдоль озера Алмазное. Они находятся на рассмотрении суда.

КМДА суд
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

Напомним, что недавно инвесторы "Киевгорстроя" устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов обвинил Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета.

Киев суд КГГА прокуратура свалки Троещина
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации