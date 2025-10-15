Через службову недбалість у Київпастрансі втратили понад 47 мільйонів

Лінія електропередач. Фото: ДТЕК

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про нову підозру колишній начальниці одного з управлінь комунального підприємства Київпастранс, яка, за версією слідства, допустила службову недбалість під час закупівлі електроенергії. Через це комунальне підприємство втратило десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Реклама

Читайте також:

Чиновниця вдруге допустила збитки для бюджету

Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за моніторинг цін на електроенергію, не здійснила належної перевірки вартості енергоресурсів, поставлених комунальному підприємству у період із лютого 2023 по лютий 2024 року.

Через відсутність контролю та належного аналізу закупівель було завдано збитків територіальній громаді Києва на суму понад 47 мільйонів гривень.

Прокурори наголошують, що це вже друга підозра, вручена колишній чиновниці. Раніше вона фігурувала в іншому кримінальному провадженні — також за фактом службової недбалості під час закупівлі електроенергії у 2022 році. Тоді дії посадовиці призвели до збитків у розмірі майже 11,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, також прокуратура викрила посадовця КП ШЕУ Подільського району, який придбав на 1,5 млн гривень неякісні стовпчики проти паркування.

А вчора, 14 жовтня, прокурори викрили чиновницю КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району", яка купила сіль для обробки доріг за значно вищою ціною.