Из-за служебной халатности в Киевпастрансе потеряли более 47 миллионов

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о новом подозрении бывшей начальнице одного из управлений коммунального предприятия Киевпастранс, которая, по версии следствия, допустила служебную халатность при закупке электроэнергии. Из-за этого коммунальное предприятие потеряло десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Чиновница во второй раз допустила убытки для бюджета

Следствие установило, что чиновница, ответственная за мониторинг цен на электроэнергию, не осуществила надлежащей проверки стоимости энергоресурсов, поставленных коммунальному предприятию в период с февраля 2023 по февраль 2024 года.

Из-за отсутствия контроля и надлежащего анализа закупок был нанесен ущерб территориальной общине Киева на сумму более 47 миллионов гривен.

Прокуроры отмечают, что это уже второе подозрение, врученное бывшей чиновнице. Ранее она фигурировала в другом уголовном производстве — также по факту служебной халатности при закупке электроэнергии в 2022 году. Тогда действия чиновницы привели к убыткам в размере почти 11,6 миллиона гривен.

