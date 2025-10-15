Видео
Україна
Прокуратура разоблачила масштабные убытки в Киевпастрансе

Прокуратура разоблачила масштабные убытки в Киевпастрансе

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 12:32
Из-за служебной халатности в Киевпастрансе потеряли более 47 миллионов
Линия электропередач. Фото: ДТЭК

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о новом подозрении бывшей начальнице одного из управлений коммунального предприятия Киевпастранс, которая, по версии следствия, допустила служебную халатность при закупке электроэнергии. Из-за этого коммунальное предприятие потеряло десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Чиновница во второй раз допустила убытки для бюджета

Следствие установило, что чиновница, ответственная за мониторинг цен на электроэнергию, не осуществила надлежащей проверки стоимости энергоресурсов, поставленных коммунальному предприятию в период с февраля 2023 по февраль 2024 года.

Из-за отсутствия контроля и надлежащего анализа закупок был нанесен ущерб территориальной общине Киева на сумму более 47 миллионов гривен.

Прокуроры отмечают, что это уже второе подозрение, врученное бывшей чиновнице. Ранее она фигурировала в другом уголовном производстве — также по факту служебной халатности при закупке электроэнергии в 2022 году. Тогда действия чиновницы привели к убыткам в размере почти 11,6 миллиона гривен.

Напомним, также прокуратура разоблачила чиновника КП ДЭУ Подольского района, который приобрел на 1,5 млн гривен некачественные столбики против парковки.

А вчера, 14 октября, прокуроры разоблачили чиновницу КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района", которая купила соль для обработки дорог по значительно более высокой цене.

Киев электроэнергия деньги прокуратура Киевпастранс
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
