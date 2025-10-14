Відео
Головна Київ У Києві чиновниця закупила дорожню сіль з великою переплатою

У Києві чиновниця закупила дорожню сіль з великою переплатою

Дата публікації: 14 жовтня 2025 11:23
У Києві посадовицю КП ШЕУ підозрюють у недбалості під час закупівлі солі
Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці викрили посадовицю комунального підприємства, дії якої призвели до значних збитків міському бюджету. За даними Дніпровської окружної прокуратури Києва, їй повідомлено про підозру у службовій недбалості під час проведення державних закупівель.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

В Києві викрили чиновницю, яка закупила сіль із значною переплатою

Слідством встановлено, що чиновниця, яка обіймає керівну посаду у структурних підрозділів КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району", відповідаючи за підготовку закупівлі дорожньої солі, не забезпечила проведення належного моніторингу ринкових цін і не визначила обґрунтовану очікувану вартість товару.

У результаті комунальне підприємство придбало сіль за значно вищою ціною, ніж ринкова, переплативши понад 2 мільйони гривень.

Факт завищення ціни було підтверджено результатами судово-економічних експертиз, проведених у межах кримінального провадження. Слідчі дійшли висновку, що службова особа неналежно виконала свої посадові обов’язки, чим завдала істотної шкоди державним інтересам.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. За цією статтею передбачено до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві викрили посадовця за аналогічною підозрою. Він переплатив близько 1,4 млн гривень на закупівлі солі для обробки доріг.

Також посадовця Солом'янської РДА та директора приватного товариства викрили у розкраданні коштів на ремонті шкільного даху.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
