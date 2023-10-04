Прокуратура звинуватила підлеглого Кличка у розкраданні коштів на сирени для Києва

Директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук. Фото: КМДА

Столична прокуратура оголосила про підозру директору департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роману Ткачуку. Йдеться про справу про розкрадання коштів, які були виділені для встановлення системи оповіщення в одному з район Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Прокурори кажуть: у червні 2022 року Ткачук уклав договір з приватним товариством про капремонт автоматизованої системи оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі Києва. Мова йде про систему, яку використовують для того, щоб інформувати населення про повітряні тривоги.

На її модернізацію виділяли близько 10 мільйонів гривень з бюджет Києва. Однак правоохоронці вважають, що підрядник завищив вартість матеріалів та обладнання. Тобто міг отримати з бюджету столиці близько 250 тисяч гривень "відкату". Це правоохоронці підтвердили за допомогою експертизи.

У результаті Роману Ткачуку повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 ККУ. У випадку доведення провини, йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, що Романа Ткачука відсторонили від роботи у КМДА через службову недбалість, коли під час червневого обстрілу Києва було зачинене укриття. Тоді загинуло троє людей. 21 серпня його відправили на цілодобовий домашній арешт на два місяці. Натомість сам Віталій Кличко заявив, що "таких арештів не було" за часів експрезидента України Віктора Януковича.