Прокуратура обвинила подчиненного Кличко в хищении средств на сирены для Киева

Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Роман Ткачук. Фото: КГГА

Столичная прокуратура объявила о подозрении директору департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Роману Ткачуку. Речь идет о деле о хищении средств, выделенных для установления системы оповещения в одном из района Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

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Прокуроры говорят: в июне 2022 года Ткачук заключил договор с частным обществом о капремонте автоматизированной системы оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева. Речь идет о системе, используемой для того, чтобы информировать население о воздушных тревогах.

На ее модернизацию выделялось около 10 миллионов гривен из бюджета Киева. Однако правоохранители считают, что подрядчик завысил стоимость материалов и оборудования. То есть мог получить из бюджета столицы около 250 тысяч гривен "отката". Это правоохранители подтвердили с помощью экспертизы.

В результате Роману Ткачуку сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 УКУ. В случае доказательства вины ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Напомним, что Роман Ткачук отстранен от работы в КГГА из-за служебной халатности, когда во время июньского обстрела Киева было закрыто укрытие. Тогда погибли три человека. 21 августа он был отправлен на круглосуточный домашний арест на два месяца. Сам же Виталий Кличко заявил, что "таких арестов не было" во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.