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Прорив магістралі в Києва — подробиці від Новини.LIVE

31 січня 2024 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прорив магістралі в Києва — подробиці від Новини.LIVE
Комунальники на місці прориву магістралі у Києві. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві продовжує затоплювати вулиці. Цього разу пошкоджено магістраль на бульварі Ігоря Шамо, 7. Через аварію водопостачання відсутнє у понад десяти житлових будинках.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці аварії та розповів деталі. 

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За попередньою інформацією, на столичній Русанівці сталося пошкодження магістралі. На місці присутні комунальники, наразі вони відкачують воду з асфальту, але спілкувати з журналістами не хочуть. Кажуть, що у них багато роботи. 

Водночас у Київській міській державній адміністрації заявили, що для ремонтних робіт потрібно розриття на тротуарі та зеленій зоні. Коли це планується робити невідомо. Крім того, у відомсті повідомили про припинення водопостачання у понад десять будинків міста, а також про проблеми з громадським транспортом. 

Через аварійну ситуацію немає води в 10 житлових будинках:

  • бульвар Шамо, 1/5, 3,7, 
  • Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12, 
  • вулиця Ентузіастів, 5/1. 

Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5, та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1, та бульварі Ентузіастів, 5/1. Відповідні служби вже підвезли до дитсадків дві автоцистерни з питною водою.

Нагадаємо, у Києві між затопленими станціями синьої гілки метро "Либідська" та "Деміївська" побудують нову ділянку тунелю. Наразі тривають відновлювальні роботи всередині тунелю та назовні. 

комунальні послуги
Київ
аварія
водопостачання
вода
будинок

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