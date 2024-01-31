Прорив магістралі в Києва — подробиці від Новини.LIVE
У Києві продовжує затоплювати вулиці. Цього разу пошкоджено магістраль на бульварі Ігоря Шамо, 7. Через аварію водопостачання відсутнє у понад десяти житлових будинках.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці аварії та розповів деталі.
Що відомо про аварію магістралі у Києві
За попередньою інформацією, на столичній Русанівці сталося пошкодження магістралі. На місці присутні комунальники, наразі вони відкачують воду з асфальту, але спілкувати з журналістами не хочуть. Кажуть, що у них багато роботи.
Водночас у Київській міській державній адміністрації заявили, що для ремонтних робіт потрібно розриття на тротуарі та зеленій зоні. Коли це планується робити невідомо. Крім того, у відомсті повідомили про припинення водопостачання у понад десять будинків міста, а також про проблеми з громадським транспортом.
Через аварійну ситуацію немає води в 10 житлових будинках:
- бульвар Шамо, 1/5, 3,7,
- Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12,
- вулиця Ентузіастів, 5/1.
Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5, та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1, та бульварі Ентузіастів, 5/1. Відповідні служби вже підвезли до дитсадків дві автоцистерни з питною водою.
Нагадаємо, у Києві між затопленими станціями синьої гілки метро "Либідська" та "Деміївська" побудують нову ділянку тунелю. Наразі тривають відновлювальні роботи всередині тунелю та назовні.
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