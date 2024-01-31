Прорив магістралі в Києва — подробиці від Новини.LIVE

Комунальники на місці прориву магістралі у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві продовжує затоплювати вулиці. Цього разу пошкоджено магістраль на бульварі Ігоря Шамо, 7. Через аварію водопостачання відсутнє у понад десяти житлових будинках.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці аварії та розповів деталі.

Читайте також:

Що відомо про аварію магістралі у Києві

За попередньою інформацією, на столичній Русанівці сталося пошкодження магістралі. На місці присутні комунальники, наразі вони відкачують воду з асфальту, але спілкувати з журналістами не хочуть. Кажуть, що у них багато роботи.

Водночас у Київській міській державній адміністрації заявили, що для ремонтних робіт потрібно розриття на тротуарі та зеленій зоні. Коли це планується робити невідомо. Крім того, у відомсті повідомили про припинення водопостачання у понад десять будинків міста, а також про проблеми з громадським транспортом.

Через аварійну ситуацію немає води в 10 житлових будинках:

бульвар Шамо, 1/5, 3,7,

Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12,

вулиця Ентузіастів, 5/1.

Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5, та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1, та бульварі Ентузіастів, 5/1. Відповідні служби вже підвезли до дитсадків дві автоцистерни з питною водою.

Нагадаємо, у Києві між затопленими станціями синьої гілки метро "Либідська" та "Деміївська" побудують нову ділянку тунелю. Наразі тривають відновлювальні роботи всередині тунелю та назовні.