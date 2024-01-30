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У Києві між затопленими станціями "Деміївська" та "Либідська" побудують новий шматок тунелю

30 січня 2024 12:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві між затопленими станціями "Деміївська" та "Либідська" побудують новий шматок тунелю
Будівельники біля металоконструкцій. Фото: Facebook / Максим Шкіль
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У столиці України між затопленими станціями синьої гілки метро "Либідська" та "Деміївська" побудують нову ділянку тунелю. Наразі тривають відновлювальні роботи всередині тунелю та назовні. 

Про це повідомив CEO холдингу MS Capital, до якого входить компанія Autostrada, яка проводить ці роботи, Максим Шкіль.

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Будівництво нового тунелю в Київському метро

На вищезгаданих станціях метро сталося підтоплення та виникли тріщини на блоках оправи тунелю в грудні 2023 року. Керівництвом метро та Києва було вирішено призупинити користування та рух потягів на деяких станціях синьої гілки.

Нещодавно, за даними Шкіля, було узгоджено рішення про будівництво нового тунелю на заміну аварійному. Для проєктування нової ділянки тунелю залучено 500 співробітників підземного будівництва, над проєктом працює три групи фахівців. Зазначається, що будівельники є висококласними фахівцями і мають багаторічний досвід у спорудженні метро.

"Порушилася геометрія споруди, з’явився ризик обвалу. Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий — монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу", — зазначив він.

Будівництво тунелю
Будівництво тунелю. Фото: Facebook / Максим Шкіль

Як вказує Шкіль, у грудні спеціалістам вдалося зафіксувати конструкцію тунелю зсередини. При цьому вони використали металеві риштування, щоб уникнути повторних просадок.

"Задіяно понад 30 одиниць власної спецтехніки. Всі роботи виконуємо самостійно, без залучення субпідрядників! Відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" плануємо завершити восени 2024", — підкреслив Шкіль.

Ремонт в тунелю
Ремонт в тунелю. Фото: Facebook / Максим Шкіль
Будівельники працюють з металоконструкціями
Будівельники працюють з металоконструкціями. Фото: Facebook / Максим Шкіль
Будівництво тунелю
Будівництво тунелю. Фото: Facebook / Максим Шкіль
Скриншот допису
Скриншот допису Шкіля

Нагадаємо, будівельні роботи біля аварійної ділянки метрополітену між станціями "Либідська" й "Деміївська" можуть припинити. Відповідний намір ініціює Тимчасова контрольна комісія Київської міськради.

Додамо, закриту станцію Київського метрополітену оцінили експерти, які мають встановити причини аварії і визначитися з ремонтом. І хоч деякі роботи почали ще в грудні, тільки 26 січня відбулося перше обстеження разом із депутатами Київради, які контролюватимуть процес. Попередньо вже стали відомі перші деталі — де основна аварія, як виглядає підтоплення і як довго триватиме ремонт. Всі деталі дізнавалося Новини.LIVE на місці події.

Київ
ремонт
метро
Україна

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