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Прорыв магистрали в Киеве — подробности от Новини.LIVE

31 января 2024 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прорыв магистрали в Киеве — подробности от Новини.LIVE
Коммунальщики на месте прорыва магистрали в Киеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве продолжает затапливать улицы. На этот раз повреждена магистраль на бульваре Игоря Шамо, 7. Из-за аварии водоснабжения отсутствует в более десяти жилых домов.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте крушения и рассказал детали.

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По предварительной информации, на столичной Русановке произошло повреждение магистрали. На месте присутствуют коммунальщики, пока они откачивают воду из асфальта, но общаться с журналистами не жалеют. Говорят, что у них много работы.

В то же время в Киевской городской государственной администрации заявили, что для ремонтных работ требуется разрывание на тротуаре и зеленой зоне. Когда это планируется делать неизвестно. Кроме того, в ведомстве сообщили о прекращении водоснабжения в более десяти домов города, а также о проблемах с общественным транспортом.

Из-за аварийной ситуации нет воды в 10 жилых домах:

  • бульвар Шамо, 1/5, 3,7,
  • Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12,
  • улица Энтузиастов, 5/1.

Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1, и бульваре Энтузиастов, 5/1. Соответствующие службы уже подвезли в детсады две автоцистерны с питьевой водой.

Напомним, в Киеве между затопленными станциями синей ветки метро "Лыбидская" и "Демеевская" построят новый участок тоннеля. В настоящее время продолжаются восстановительные работы внутри туннеля и наружу.

коммунальные услуги
Киев
авария
водоснабжение
вода
дом

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