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У Києві стався масштабний прорив магістралі — у частині будинків відсутня вода

31 січня 2024 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві стався масштабний прорив магістралі — у частині будинків відсутня вода
Потоп у Києві через прорив магістралі. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві на бульварі Ігоря Шамо, 7 пошкоджена магістраль. Через це у десяти будинках міста немає водопостачання

Про це інформує Офіційний портал Києва.

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Як відомо, сьогодні на бульварі Ігоря Шамо, 7  у Києві прорвало магістраль, шо призвело до відсутності водопостачання у десяти будинках. Аварійна бригада "Київводоканалу" вже прибула на місце для усунення наслідків. 

"Наразі проїзна частина частково залита водою, але рух транспорту не обмежений. Для виконання ремонтних робіт необхідне розриття на тротуарі та зеленій зоні", — йдеться у повідомленні. 

Через аварійну ситуацію немає води в 10 житлових будинках:

  • бульвар Шамо, 1/5, 3,7, 
  • Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12, 
  • вулиця Ентузіастів, 5/1. 

Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1. Відповідні служби вже підвезли до дитсадків дві автоцистерни з питною водою. 

Нагадаємо, 8 січня на вулиці Оболонській, 31 стався витік води на проїжджу частину. В результаті цього, мешканці обох будинків, а також поліклініка залишались без водопостачання. 

Також раніше ми повідомляли, що дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

комунальні послуги
Київ
аварія
вода

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