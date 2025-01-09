У Києві прорвало тепломережу біля залізничного вокзалу — сильно пошкоджено магазин

Прорив тепломережі у центрі Києва спричинив руйнування — відео
У Києві в четвер, 9 січня, на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри стався прорив тепломережі. Це спричинило часткове руйнування будівлі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Що відомо про наслідки прориву
Прорив тепломережі біля залізничного вокзалу у Києві спричинив часткове руйнування будівлі. У магазині обвалилася стіна, а поруч розкидані цеглини.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рух для автомобілів вулицею Жилянською було відновлено.
Раніше ми повідомляли, що у зв'язку з проривом труб тепломережі на перехресті вулиць Жилянської — Симона Петлюри було ускладнено рух транспорту. Там працювали патрульні поліцейські та аварійні служби.
Також ми писали, що біля станції метро "Дорогожичі" у Києві стався прорив водопроводу. Станцію метро закрили, а сусідні магазини в підземці власноруч ліквідовували наслідки.
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