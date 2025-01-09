В Киеве прорвало теплосеть возле железнодорожного вокзала — сильно поврежден магазин

Разрушенный магазин в результате прорыва теплосети. Фото: скриншот

В Киеве в четверг, 9 января, на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры произошел прорыв теплосети. Это повлекло частичное разрушение здания.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прорыв теплосети возле железнодорожного вокзала в Киеве вызвал частичное разрушение здания. В магазине обвалилась стена, а рядом разбросаны кирпичи.

По предварительной информации, пострадавших нет. Движение для автомобилей по улице Жилянской было восстановлено.

Ранее мы сообщали, что в связи с прорывом труб теплосети на перекрестке улиц Жилянской — Симона Петлюры было затруднено движение транспорта. Там работали патрульные полицейские и аварийные службы.

Также мы писали, что возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве произошел прорыв водопровода. Станцию метро закрыли, а соседние магазины в подземке собственноручно ликвидировали последствия.