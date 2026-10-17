Акція протесту біля КМДА з вимогою відставки Кличка 17 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві волонтери допомагають людям, чиє житло постраждало внаслідок російських ударів. Водночас їм часто бракує будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених осель. Також постраждалі стикаються з труднощами під час оформлення допомоги та тривалим очікуванням відновлювальних робіт.

Про це учасниця акції під Київською міською державною адміністрацією розповіла журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у суботу, 17 жовтня.

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Волонтерам бракує будівельних матеріалів для відбудови після атак

За словами волонтерки, на міському складі часто немає необхідних ОСБ-плит і плівки, а кріплення доводиться постійно купувати власним коштом.

Критикуючи забезпечення волонтерів матеріалами, учасниця акції наголосила, що влада, відповідальна за цей напрям, досі не розібралася навіть у назвах необхідних матеріалів.

"Наша влада, яка відповідає за цей сектор, досі не може вивчити назви матеріалів: що ОСБ — це плита, що USB — це роз'єм, що фанера — не одне й те саме, що плита ОСБ", — наголосила волонтерка.

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Вона також повідомила, що їхня спільнота зібрала й витратила понад 3 млн грн на будівельні та витратні матеріали, а також термінову допомогу людям, які втратили житло й речі.

Постраждалі місяцями чекають на відновлення житла

Окремо волонтерка звернула увагу на труднощі літніх людей, які не можуть самостійно оформити допомогу через "Дію".

За її словами, очікування комісій, які оцінюють пошкодження житла, затягується на місяці. Після цього постраждалим доводиться чекати й на виконання відновлювальних робіт.

Волонтерка оцінила відбудову пошкодженого житла максимум на 3–4 бали з 10.

Для посилення бригад вона запропонувала залучати до комунальних служб переселенців із профільною освітою або тих, хто пройшов відповідне навчання.

Учасники протесту пояснили вимоги до Кличка

Учасники акції під КМДА хочуть бачити конкретні результати роботи міської влади. Вони вважають, що керівник столиці Віталій Кличко має спрямовувати кошти на потреби мешканців і дбати про місто. Якщо ситуація не зміниться, протестувальники готові знову виходити на акції.

Про це учасники протесту Лариса та Євген розповіли журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Євген розкритикував розподіл коштів і управління столицею. На його думку, місту потрібен керівник, який спрямовуватиме бюджет на потреби мешканців, а результати його роботи будуть помітні в повсякденному житті, зокрема дорогою на роботу.

Чоловік наголосив, що замість парків, які він вважає популістськими, місту потрібні конкретні дії та ефективний управлінець:

"Нам не потрібні парки для популізму, нам потрібні просто нормальні дії й нам треба нормальний класний менеджер".

Лариса, зі свого боку, зазначила, що люди залишаються в Україні, працюють і не хочуть виїжджати. Тому для неї важливо, щоб міський голова опікувався містом, а не асоціювався з рингом, мемами та насмішками.

Учасники акції заявили, що готові знову виходити на протест, якщо ситуація не зміниться.

Новини.LIVE інформували, що киянка Ольга під час протесту біля КМДА розкритикувала Віталія Кличка через хаотичну забудову столиці та знищення дерев і історичних будівель. Вона також звернула увагу на проблеми з доступом до укриттів і підготовкою Києва до зими. Ольга заявила, що хоче відставки мера, іронічно зауваживши, що навіть равлик впорався б краще.

Новини.LIVE писали, що ветеран і громадський активіст Олег Симороз під час протесту біля КМДА заявив, що Віталій Кличко має понести кримінальну відповідальність, а не просто залишити посаду мера. Серед претензій до міської влади він назвав корупційні справи в оточенні Кличка, забудову столиці та проблеми з доступністю укриттів. Симороз також розкритикував розподіл коштів, наголосивши на недостатній увазі до безпеки мешканців і підготовки Києва до зими.