Кияни з картонками під час протесту біля КМДА 17 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Учасниця акції під Київською міською державною адміністрацією розкритикувала роботу міського голови Віталія Кличка. Киянка Ольга заявила, що її обурюють хаотична забудова столиці, знищення дерев та історичних будівель. Вона також звернула увагу на проблеми з доступом до укриттів і підготовкою міста до зими.

Про це киянка сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у суботу, 17 жовтня.

Реклама

Киянка пояснила, чому незадоволена роботою Кличка

Ольга, яка долучилася до протесту біля КМДА, вважає, що міська влада приділяє недостатньо уваги потребам мешканців у безпеці. За її словами, на тлі незакритих потреб містян продовжуються хаотична забудова та знищення дерев і історичних споруд.

Киянка живе на Печерську. Вона розповіла, що найближче для неї укриття — станція метро "Арсенальна", до якої потрібно йти приблизно 15 хвилин. Відповідальність за підготовку столиці до зими Ольга покладає на мера та його команду.

Описуючи своє ставлення до роботи міського голови, учасниця протесту вдалася до іронічного порівняння. Вона заявила, що навіть равлик міг би впоратися краще, адже не руйнував би місто.

Читайте також:

Водночас вона наголосила, що народилася й виросла у столиці та хоче залишатися тут. На її думку, серед мешканців Києва є гідні люди, які здатні керувати містом і дбати про його жителів.

"Незаконні забудови поруч, знесення культурної спадщини. Тобто місто абсолютно не під наглядом і про нього ніхто не дбає. Проте друзі, будівельники, забудовники забудовують хаотично Київ.

Я киянка, я народилася і виросла в Києві, і мені дуже болить. Я вимагаю, щоби Кличка вже нарешті зняли з цієї посади.



І повторюсь, краще б навіть равлик впорався, тому що він би не руйнував", — зауважила киянка.

Новини.LIVE інформували, що під час акції біля КМДА ветеран і громадський активіст Олег Симороз закликав притягнути мера Києва Віталія Кличка до відповідальності, заявивши, що його відставки недостатньо. Серед претензій він назвав корупційні справи в оточенні міського голови, забудову столиці та насильство щодо активістів. Симороз також розкритикував стан укриттів і підготовку Києва до зими, зазначивши, що його батьки на Троєщині не користуються найближчим укриттям, позначеним як підвал житлового будинку.

Новини.LIVE писали, що у Києві біля КМДА 17 жовтня відбулася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка через проблеми з підготовкою до зими, нестачу укриттів і стан міської інфраструктури. Протестувальники також висловили невдоволення бюджетними пріоритетами, знищенням історичної спадщини та корупційними скандалами в оточенні мера.

