Акция протеста у здания КГГА с требованием отставки Кличко 17 октября 2026 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве волонтеры помогают людям, чье жилье пострадало в результате российских ударов. При этом им часто не хватает строительных материалов для восстановления поврежденных домов. Кроме того, пострадавшие сталкиваются с трудностями при оформлении помощи и длительным ожиданием восстановительных работ.

Об этом участница акции у Киевской городской государственной администрации рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в субботу, 17 октября.

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Волонтерам не хватает строительных материалов для восстановления после атак

По словам волонтерки, на городском складе часто нет необходимых ОСБ-плит и пленки, а крепеж приходится постоянно покупать за свой счет.

Критикуя обеспечение волонтеров материалами, участница акции подчеркнула, что власти, ответственные за это направление, до сих пор не разобрались даже в названиях необходимых материалов.

"Наши власти, отвечающие за этот сектор, до сих пор не могут разобраться в названиях материалов: что ОСБ — это плита, что USB — это разъем, что фанера — это не то же самое, что плита ОСБ", — подчеркнула волонтер.

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Она также сообщила, что их сообщество собрало и потратило более 3 млн грн на строительные и расходные материалы, а также на срочную помощь людям, лишившимся жилья и вещей.

Пострадавшие месяцами ждут восстановления жилья

Отдельно волонтер обратила внимание на трудности пожилых людей, которые не могут самостоятельно оформить помощь через приложение "Дія".

По её словам, ожидание комиссий, оценивающих повреждения жилья, затягивается на месяцы. После этого пострадавшим приходится ждать и выполнения восстановительных работ.

Волонтер оценила восстановление поврежденного жилья максимум на 3–4 балла из 10.

Для усиления бригад она предложила привлекать в коммунальные службы переселенцев с профильным образованием или тех, кто прошел соответствующее обучение.

Участники протеста объяснили свои требования к Кличко

Участники акции у КГГА хотят видеть конкретные результаты работы городских властей. Они считают, что глава столицы Виталий Кличко должен направлять средства на нужды жителей и заботиться о городе. Если ситуация не изменится, протестующие готовы снова выходить на акции.

Об этом участники протеста Лариса и Евгений рассказали журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Евгений раскритиковал распределение средств и управление столицей. По его мнению, городу нужен руководитель, который будет направлять бюджет на нужды жителей, а результаты его работы будут заметны в повседневной жизни, в частности по дороге на работу.

Мужчина подчеркнул, что вместо парков, которые он считает популистскими, городу нужны конкретные действия и эффективный руководитель:

"Нам не нужны парки для популизма, нам нужны просто нормальные действия и нам нужен нормальный классный менеджер".

Лариса, со своей стороны, отметила, что люди остаются в Украине, работают и не хотят уезжать. Поэтому для неё важно, чтобы мэр заботился о городе, а не ассоциировался с рингом, мемами и насмешками.

Участники акции заявили, что готовы снова выйти на протест, если ситуация не изменится.

Новини.LIVE сообщали, что киевлянка Ольга во время протеста у КГГА раскритиковала Виталия Кличко за хаотичную застройку столицы и уничтожение деревьев и исторических зданий. Она также обратила внимание на проблемы с доступом к укрытиям и подготовкой Киева к зиме. Ольга заявила, что хочет отставки мэра, иронично заметив, что даже улитка справилась бы лучше.

Новини.LIVE писали, что ветеран и общественный активист Олег Симороз во время протеста у КГГА заявил, что Виталий Кличко должен понести уголовную ответственность, а не просто покинуть пост мэра. Среди претензий к городским властям он назвал коррупционные дела в окружении Кличко, застройку столицы и проблемы с доступностью укрытий. Симороз также раскритиковал распределение средств, подчеркнув недостаточное внимание к безопасности жителей и подготовке Киева к зиме.