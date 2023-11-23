Протести дали результат — київська влада виділить 800 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ
Київська влада передасть 500 млн грн з бюджету на допомогу Генеральному штабу Збройних сил України. Також 300 млн грн буде передано військовим частинам.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко на засіданні Київради.
"Відбулося коригування кошторису. Ми знову спрямовуємо гроші на підтримку Збройних сил Україну. З передбачених містом на підтримку сил безпеки і оборони 6 мільярдів 200 мільйонів гривень, ми передаємо 500 млн грн напряму Генштабу Збройних сил України", — повідомив Кличко.
Міський голова також зазначив, що з резервного фонду буде виділено 300 мільйонів гривень військовим частинам міста.
Мер також нагадав, що на одному з попередніх засідань міська влада вже виділила на допомогу ЗСУ 1,5 млрд гривень.
Протести з вимогою виділяти кошти на ЗСУ
Раніше ми розповідали, що 4 листопада під Київською міською державною адміністрацією вчергове зібралися мітингарі. Вони вже вкотре вимагали витрачати кошти насампред на допомогу Збройним силам України, а не займатися благоустроєм міста.
Крім того, 21 жовтня під стінами КМДА відбувся багатолюдний мітинг. Мітингувальники вимагають, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, що 26 вересня під КМДА зібралося чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.
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