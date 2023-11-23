Протести дали результат — київська влада виділить 800 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Facebook

Київська влада передасть 500 млн грн з бюджету на допомогу Генеральному штабу Збройних сил України. Також 300 млн грн буде передано військовим частинам.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко на засіданні Київради.

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"Відбулося коригування кошторису. Ми знову спрямовуємо гроші на підтримку Збройних сил Україну. З передбачених містом на підтримку сил безпеки і оборони 6 мільярдів 200 мільйонів гривень, ми передаємо 500 млн грн напряму Генштабу Збройних сил України", — повідомив Кличко.

Міський голова також зазначив, що з резервного фонду буде виділено 300 мільйонів гривень військовим частинам міста.

Мер також нагадав, що на одному з попередніх засідань міська влада вже виділила на допомогу ЗСУ 1,5 млрд гривень.

Протести з вимогою виділяти кошти на ЗСУ

Раніше ми розповідали, що 4 листопада під Київською міською державною адміністрацією вчергове зібралися мітингарі. Вони вже вкотре вимагали витрачати кошти насампред на допомогу Збройним силам України, а не займатися благоустроєм міста.

Крім того, 21 жовтня під стінами КМДА відбувся багатолюдний мітинг. Мітингувальники вимагають, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 вересня під КМДА зібралося чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.