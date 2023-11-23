Протесты дали результат — киевские власти выделят 800 миллионов гривен на помощь ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Facebook

Киевские власти передадут 500 млн грн из бюджета в помощь Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Также 300 млн грн будет передано военным частям.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета.

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"Произошла корректировка сметы. Мы снова направляем деньги на поддержку Вооруженных сил Украины. Из предусмотренных городом в поддержку сил безопасности и обороны 6 миллиардов 200 миллионов гривен мы передаем 500 млн грн на прямую Генштабу Вооруженных сил Украины", — сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что из резервного фонда будет выделено 300 миллионов гривен военным частям города.

Мэр также напомнил, что на одном из предыдущих заседаний городские власти уже выделили на помощь ВСУ 1,5 млрд гривен.

Протесты с требованием выделять средства на ВСУ

Ранее мы рассказывали, что 4 ноября под Киевской городской государственной администрацией в очередной раз собрались митингующие. Они в очередной раз требуют тратить средства в первую очередь на помощь Вооруженным силам Украины, а не заниматься благоустройством города.

Кроме того, 21 октября под стенами КГГА проходил многолюдный митинг. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.

Напомним, что 26 сентября под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.