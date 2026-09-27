Протест на Теремках у Києві: активісти готують позов через тепломережу

Протест на Теремках в Києві 27 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Будівництво тепломережі на Теремках у Києві переросло у конфлікт між громадою та правоохоронцями. Мешканці району наголошують, що не виступають проти подачі тепла, проте вимагають зберегти зелену зону та скоригувати маршрут прокладання труб. Зокрема, активісти готують позов до суду проти Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Скандал на Теремках

Архітектор Дмитро Казаков повідомив, що наразі з трьох кілометрів запланованої тепломережі прокладено близько 450 метрів, що складає приблизно 15% від загального обсягу.

Мітингувальники на Теремках. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Враховуючи темпи робіт та майбутні пусконалагоджувальні процеси, за найкращого сценарію будівництво затягнеться щонайменше на рік.

Архітектори вже запропонували альтернативні варіанти прокладання труб, які дозволяють зберегти зелені насадження, однак влада до них не дослухалася.

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Протест на Теремках. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

А представниця ініціативної групи заявила, що вже готовий позов до КМДА. Активісти звернуться до суду 28 вересня.

"За два місяці ініціативна група опрацювала багато документів. Ми знайшли багато порушень з боку КМДА,"Київтеплоенерго". Це стосується і самої вирубки дерев, і самого прокладання тепломережі. Ми вже підготували судовий позов до КМДА, в понеділок ми подаємось до суду. Ми хочемо довести все ж таки в суді, що дії КМДА, вони є незаконними і злочинними по відношенню до громадян", — зазначила вона.

Мітинг на Теремках. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

За її словами, на Теремках присутні люди, які прийшли підтримати мешканців, які борються за парк, а також ті, хто виступають за тепло. Представниця ініціативної групи заявила, що їх привела РДА Голосіївського району.

"Ми не проти тепломережі, як ми це вже казали. І казали про різні альтернативні варіанти. Але головне зараз те, що КМДА просто бреше про те, що до кінця року буде зроблена перемичка і люди у випадку морозів, пошкодження ТЕЦ-5, все одно будуть з теплом. Тому що за останніми розрахунками, вони ніяк не встигають до цього опалювального сезону. Вони не встигають і в 27-му році зробити цю перемичку тими темпами, які вони зараз йдуть", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE, на київських Теремках мешканці намагаються пройти на територію будівництва теплотраси. Люди вимагають відкрити ворота, але правоохоронці контролюють вхід та охороняють огороджену парканом територію.

А у КМДА пояснюють реалізацію проєкту міркуваннями безпеки. Нову тепломережу планують використовувати як резервну систему опалення для близько 200 будинків Голосіївського району у разі пошкодження основних об’єктів генерації. Водночас фахівці пропонували власні шляхи вирішення проблеми та передали до КМДА два альтернативні варіанти маршруту.