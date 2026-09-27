Протест на Теремках в Киеве: активисты готовят иск из-за теплосети

Протест на Теремках в Киеве 27 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Строительство теплосети в районе Теремки в Киеве переросло в конфликт между жителями и правоохранительными органами. Жители района подчеркивают, что не выступают против подачи тепла, однако требуют сохранить зеленую зону и скорректировать маршрут прокладки труб. В частности, активисты готовят иск в суд против Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Скандал на Теремках

Архитектор Дмитрий Казаков сообщил, что на данный момент из трех километров запланированной теплосети проложено около 450 метров, что составляет примерно 15% от общего объема.

Участники митинга на Теремках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Учитывая темпы работ и предстоящие пуско-наладочные процессы, по самому оптимистичному сценарию строительство затянется как минимум на год.

Архитекторы уже предложили альтернативные варианты прокладки труб, позволяющие сохранить зеленые насаждения, однако власти к ним не прислушались.

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Протест на Теремках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

А представительница инициативной группы заявила, что иск в КГГА уже готов. Активисты обратятся в суд 28 сентября.

"За два месяца инициативная группа изучила множество документов. Мы обнаружили множество нарушений со стороны КГГА и "Киевтеплоэнерго". Это касается как самой вырубки деревьев, так и самой прокладки теплосети. Мы уже подготовили судебный иск к КГГА, в понедельник мы подаем его в суд. Мы хотим все-таки доказать в суде, что действия КГГА являются незаконными и преступными по отношению к гражданам", — отметила она.

Митинг на Теремках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

По её словам, на Теремках присутствуют люди, пришедшие поддержать жителей, борющихся за парк, а также те, кто выступает за отопление. Представительница инициативной группы заявила, что их привела РГА Голосеевского района.

"Мы не против теплосети, как мы уже говорили. И говорили о различных альтернативных вариантах. Но главное сейчас в том, что КГГА просто лжет о том, что до конца года будет сделана перемычка и люди в случае морозов или повреждения ТЭЦ-5 все равно будут с теплом. Потому что, согласно последним расчетам, они никак не успевают к этому отопительному сезону. Они не успевают и в 2027 году построить эту перемычку при тех темпах, которыми они сейчас работают", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE, на киевских Теремках жители пытаются пройти на территорию строительства теплотрассы. Люди требуют открыть ворота, но правоохранители контролируют вход и охраняют огороженную забором территорию.

А в КГГА объясняют реализацию проекта соображениями безопасности. Новую теплосеть планируют использовать в качестве резервной системы отопления для около 200 домов Голосеевского района в случае повреждения основных объектов генерации. В то же время специалисты предложили собственные пути решения проблемы и передали в КГГА два альтернативных варианта маршрута.