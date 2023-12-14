Протесты под КГГА — Кличко предложил митингующим ехать на передовую

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот с видео

Днем 14 декабря под КГГА собрались митингующие, требовавшие увеличить расходы из бюджета города на ВСУ. По словам мэра столицы Кличко, предварительно Киев планирует выделить 1 млрд грн на армию.

Об этом Кличко заявил на сессии Киевсовета.

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По словам мэра Киева, государство лишило столичные власти возможности помогать защитникам, забрав военное НДФЛ.

"Сейчас у нас многие киевляне пришли, требующие деньги на ВСУ. Мы предварительно предусматриваем на помощь ВСУ из бюджета 1 млрд грн", — сказал Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году предполагались расходы на армию в размере 100 млн грн, однако в поддержку военных удалось выделить более 5 млрд грн.

"У нас с мобилизацией есть большие проблемы, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят деньги на ВСУ... Они морально поддерживают, если сердце болит, почему не надевают военную форму и не защищают страну?" — отметил городской голова.

Напомним, что Кличко заявил, что на заседание Киевсовета 14 декабря планируется принять решение о выделении еще 600 млн грн на украинское войско.

Также мы писали, что сегодня под стенами КГГА снова собрались неравнодушные киевляне и требуют от власти направить бюджетные средства на нужды ВСУ. Активистов возмущает, что местные чиновники ставят в приоритет социальную защиту города.