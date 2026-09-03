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Головна Київ Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень

Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень

Ua ru
3 вересня 2026 11:41
Протести в Києві: містяни проти тарифу на проїзд у 30 гривень
Протести під Київською міською державною адміністрацією. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Під стінами Київської міської державної адміністрації зібралися кияни, військові та активісти з вимогою переглянути тариф на проїзд у комунальному транспорті. Містяни вважають нову вартість у 30 гривень завищеною та закликають повернути доступніший тариф або прив’язати його до рівня мінімальної заробітної плати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла журналістка Анастасія Жиденко.

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Протест в Києві 3 вересня

Акція протесту відбулася під стінами Київської міської державної адміністрації. До мітингу долучилися місцеві жителі, військовослужбовці та представники громадської організації "Соціальний рух". Учасники акції вимагають переглянути рішення щодо вартості проїзду в комунальному транспорті. Новий тариф у розмірі 30 гривень почав діяти з 15 липня.

Протестувальники вважають, що таке підвищення є несправедливим для значної частини киян. Вони наголошують — реальні доходи багатьох громадян значно нижчі за показники, які наводить офіційна статистика.

Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 1
Мітингувальниці на акції протесту. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE
Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 2
Мітинг проти підвищення тарифів на громадський транспорт. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Чого вимагають протестувальники

Учасники акції виступають за повернення доступнішої вартості проїзду. Ще одним варіантом вони називають прив’язку тарифу до мінімальної заробітної плати. Окремі учасники протесту заявили, що підвищення вартості проїзду створює додаткове фінансове навантаження на киян із невисокими доходами.

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До акції долучився військовослужбовець, який розкритикував рішення міської влади.

"У Києві ситуація в бюджеті не така вже страшна, але вони вирішили коштом найбідніших знову витягнути ресурси з киян", — заявив він.

Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 3
Мітингувальники на акції протесту. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE
Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 4
Акція протесту. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

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Київ протести КМДА проїзд громадський транспорт
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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