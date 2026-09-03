Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Протесты в Киеве: жители города выступили против тарифа в 30 гривен

Протесты в Киеве: жители города выступили против тарифа в 30 гривен

Ua ru
3 сентября 2026 11:41
Протесты в Киеве: жители города против тарифа на проезд в 30 гривен
Протесты у здания Киевской городской государственной администрации. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

У здания Киевской городской государственной администрации собрались киевляне, военные и активисты с требованием пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте. Горожане считают новую стоимость в 30 гривен завышенной и призывают вернуть более доступный тариф или привязать его к уровню минимальной заработной платы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала журналистка Анастасия Жиденко.

Реклама

Протест в Киеве 3 сентября

Акция протеста прошла у здания Киевской городской государственной администрации. К митингу присоединились местные жители, военнослужащие и представители общественной организации "Соціальний рух". Участники акции требуют пересмотреть решение о стоимости проезда в общественном транспорте. Новый тариф в размере 30 гривен вступил в силу с 15 июля.

Протестующие считают, что такое повышение несправедливо по отношению к значительной части киевлян. Они подчеркивают, что реальные доходы многих граждан значительно ниже показателей, приводящихся в официальной статистике.

Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 1
Участницы митинга на акции протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE
Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 2
Митинг против повышения тарифов на общественный транспорт. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Чего требуют протестующие

Участники акции выступают за возвращение более доступной стоимости проезда. Еще одним вариантом они называют привязку тарифа к минимальной заработной плате. Некоторые участники протеста заявили, что повышение стоимости проезда создает дополнительную финансовую нагрузку на киевлян с невысокими доходами.

Читайте также:

К акции присоединился военнослужащий, который раскритиковал решение городских властей.

"В Киеве ситуация с бюджетом не такая уж страшная, но они решили за счет самых бедных снова вытянуть ресурсы из киевлян", — заявил он.

Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 3
Участники акции протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE
Протести в Києві: містяни виступили проти тарифу в 30 гривень - фото 4
Акция протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве на Голосеевском проспекте военнослужащий с трофейным автоматом напал на прохожего из-за музыки иностранного происхождения, которую тот слушал. Правоохранители задержали мужчину на территории гаражного кооператива и передали материалы следователям ГБР.

Новини.LIVE также информировали, что Россия продолжает систематический дронный террор в Киевской области. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь, а жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Киев протесты КГГА проезд общественный транспорт
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации