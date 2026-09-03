Протесты в Киеве: жители города против тарифа на проезд в 30 гривен

Протесты у здания Киевской городской государственной администрации. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

У здания Киевской городской государственной администрации собрались киевляне, военные и активисты с требованием пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте. Горожане считают новую стоимость в 30 гривен завышенной и призывают вернуть более доступный тариф или привязать его к уровню минимальной заработной платы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала журналистка Анастасия Жиденко.

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Протест в Киеве 3 сентября

Акция протеста прошла у здания Киевской городской государственной администрации. К митингу присоединились местные жители, военнослужащие и представители общественной организации "Соціальний рух". Участники акции требуют пересмотреть решение о стоимости проезда в общественном транспорте. Новый тариф в размере 30 гривен вступил в силу с 15 июля.

Протестующие считают, что такое повышение несправедливо по отношению к значительной части киевлян. Они подчеркивают, что реальные доходы многих граждан значительно ниже показателей, приводящихся в официальной статистике.

Участницы митинга на акции протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Митинг против повышения тарифов на общественный транспорт. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Чего требуют протестующие

Участники акции выступают за возвращение более доступной стоимости проезда. Еще одним вариантом они называют привязку тарифа к минимальной заработной плате. Некоторые участники протеста заявили, что повышение стоимости проезда создает дополнительную финансовую нагрузку на киевлян с невысокими доходами.

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К акции присоединился военнослужащий, который раскритиковал решение городских властей.

"В Киеве ситуация с бюджетом не такая уж страшная, но они решили за счет самых бедных снова вытянуть ресурсы из киевлян", — заявил он.

Участники акции протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Акция протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

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