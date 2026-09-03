РФ атакує Київщину: в Бориспільському районі постраждалий

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Київщини

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримав чоловік. Постраждалого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу. Жителів Київщини закликають дбати про власну безпеку і реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київщині

Тимур Ткаченко в дописі зазначив, що в ніч проти 3 вересня, російські війська пошкодили низку цивільних об’єктів у Бориспільському районі.

Зокрема, внаслідок атаки пошкоджень зазнали складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та малі архітектурні форми.

На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки російської атаки та уточнюють інформацію щодо пошкоджень.

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Очільник Київської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях під час небезпеки та дбати про власну безпеку.

Допис очільника КОВА Тимура Ткаченка. Скріншот: Telegram

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що вчора, 2 вересня, російські війська завдали удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Внаслідок атаки будівлі закладу зазнали пошкоджень, а окремі корпуси — суттєвих руйнувань. За попередньою інформацією, серед студентів і викладачів постраждалих немає.

Ми інформували, що Росія систематично атакує українську столицу реактивними дронами. На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, такі регулярні денні атаки російських військ на Київ із використанням безпілотників можуть припинитися протягом найближчих двох-трьох тижнів.