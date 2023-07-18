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Протягом тижня в Києві пройдуть ярмарки: де придбати овочі та фрукти

18 липня 2023 10:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Протягом тижня в Києві пройдуть ярмарки: де придбати овочі та фрукти
Продуктові ярмарки в Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки та працюватимуть комунальні ринки. Перелік актуальних адрес, за якими можна купити продукти за найвигіднішими цінами, читайте далі в матеріалі.

Про столичні ярмарки стало відомо з офіційного сайту Київради.

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Де пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Зокрема, 18 липня (вівторок) ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі – просп.Науки, 88;
  • у Дарницькому районі – вул.Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі – вул.Івана Микитенка, 21-27;
  • у Святошинському районі – вул.Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • у Шевченківському районі – вул.Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 

19 липня (середа):

  • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп.Науки та вул. Малокитаївської);
  • у Дарницькому районі – вул.Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі – просп.Соборності, 2-20;
  • у Подільському районі – просп.Правди, 5-11;
  • у Святошинському районі – вул.Підлісна, 8.

20 липня (четвер):

  • у Голосіївському районі – вул.Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • у Дарницькому районі – вул.Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі – просп.Воскресенський, 8-10;
  • у Печерському районі – вул.Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі – вул.Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • у Святошинському районі – вул.Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

21 липня (п’ятниця):

  • у Голосіївському районі – просп.Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Дарницькому районі – вул.Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі – вул.Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • у Дніпровському районі – вул.Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • у Святошинському районі – вул.Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі – вул.Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та сім’ї Бродських);
  • у Шевченківському районі – вул.Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 

22 липня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул.Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул.Ревуцького (уздовж будинку № 27);
  • у Деснянському районі – вул.Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Олександри Єстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної калини);
  • у Дніпровському районі – б-рАмбросія Бучми, 2-10;
  • в Оболонському районі – вул.Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі – просп.Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі – вул.Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі – вул.Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • у Шевченківському районі – вул.Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 липня (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул.Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі – вул.Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі – вул.Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул.Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Шевченківському районі – вул.Татарська, 32-38.

Комунальні ринки

Комунальні ринки працюватимуть за такими адресами: 

  • КП "Бессарабський ринок" – Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 4 по 31 липня на столичних ярмарках суворо заборонено продавати такі продукти: свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко, молочна продукція, кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.

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