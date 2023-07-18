В течение недели в Киеве пройдут ярмарки: где купить овощи и фрукты
На этой неделе в столице пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки и будут работать коммунальные рынки. Список актуальных адресов, по которым можно купить продукты по самым выгодным ценам, читайте дальше в материале.
О столичных ярмарках стало известно с официального сайта Киевсовета.
Где пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В частности, 18 июля (вторник) ярмарки продлятся:
- в Голосеевском районе – просп.Науки, 88;
- в Дарницком районе – ул.Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – ул.Ивана Микитенко, 21-27;
- в Святошинском районе – ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
- в Шевченковском районе – ул.Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая,
19 июля (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп.Науки и ул. Малокитаевской);
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе – просп.Соборности, 2-20;
- в Подольском районе – просп.Правды, 5-11;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.
20 июля (четверг):
- в Голосеевском районе – ул.Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
- в Дарницком районе – ул.Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – просп.Воскресенский, 8-10;
- в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
- в Святошинском районе – ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.
21 июля (пятница):
- в Голосеевском районе – просп.Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе – ул.Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и семьи Бродских);
- в Шевченковском районе – ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая,
22 июля (суббота):
- в Голосеевском районе – ул.Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул.Ревуцкого (вдоль дома № 27);
- в Деснянском районе – ул.Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Александры Естер (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Красной калины);
- в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
- в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
- в Святошинском районе – ул.Мирослава Поповича, 10;
- в Соломенском районе – ул.Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
23 июля (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул.Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
- в Дарницком районе – ул.Здолбуновская, 4;
- в Днепровском районе – ул.Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском районе – ул.Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
- в Шевченковском районе – ул.Татарская, 32-38.
Коммунальные рынки
Коммунальные рынки будут работать по следующим адресам:
- КП "Бессарабский рынок" – Бессарабская площадь, 2;
- КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115;
- КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16
Напомним, ранее мы писали, что с 4 по 31 июля на столичных ярмарках строго запрещено продавать такие продукты: свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко, молочная продукция, кондитерские изделия с кремом другие скоропортящиеся продукты.