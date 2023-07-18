В течение недели в Киеве пройдут ярмарки: где купить овощи и фрукты

Продуктовые ярмарки в Киеве. Фото: google.com

На этой неделе в столице пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки и будут работать коммунальные рынки. Список актуальных адресов, по которым можно купить продукты по самым выгодным ценам, читайте дальше в материале.

О столичных ярмарках стало известно с официального сайта Киевсовета.

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Где пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В частности, 18 июля (вторник) ярмарки продлятся:

в Голосеевском районе – просп.Науки, 88;

в Дарницком районе – ул.Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе – ул.Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе – ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

в Шевченковском районе – ул.Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая,

19 июля (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп.Науки и ул. Малокитаевской);

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе – просп.Соборности, 2-20;

в Подольском районе – просп.Правды, 5-11;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

20 июля (четверг):

в Голосеевском районе – ул.Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

в Дарницком районе – ул.Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе – просп.Воскресенский, 8-10;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

в Святошинском районе – ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

21 июля (пятница):

в Голосеевском районе – просп.Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул.Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и семьи Бродских);

в Шевченковском районе – ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая,

22 июля (суббота):

в Голосеевском районе – ул.Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул.Ревуцкого (вдоль дома № 27);

в Деснянском районе – ул.Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Александры Естер (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Красной калины);

в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

в Святошинском районе – ул.Мирослава Поповича, 10;

в Соломенском районе – ул.Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 июля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул.Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

в Дарницком районе – ул.Здолбуновская, 4;

в Днепровском районе – ул.Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе – ул.Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

в Шевченковском районе – ул.Татарская, 32-38.

Коммунальные рынки

Коммунальные рынки будут работать по следующим адресам:

КП "Бессарабский рынок" – Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115;

КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16

Напомним, ранее мы писали, что с 4 по 31 июля на столичных ярмарках строго запрещено продавать такие продукты: свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко, молочная продукция, кондитерские изделия с кремом другие скоропортящиеся продукты.