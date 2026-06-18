Депутат Київради Ємець оцінив наслідки можливого подорожчання метро

Депутат Леонід Ємець. Фото: Олексій Самсонов / Вечірній Київ

Депутат Київради від "Європейської Солідарності" Леонід Ємець розкритикував можливе підвищення вартості проїзду в столичному метро. На його думку, таке рішення суттєво збільшить фінансове навантаження на киян, які щодня користуються громадським транспортом. Він наголосив, що насамперед це вдарить по людях із невисокими доходами.

Про це Ємець заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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За словами Ємця, різке підвищення вартості проїзду в метро є несправедливим щодо жителів столиці, адже саме їхні інтереси, а не інтереси чиновників чи керівництва метрополітену, повинна представляти Київрада.

"Запровадити сьогодні чотириразове підняття вартості проїзду в метро — це безвідповідально по відношенню до людей", — заявив депутат.

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Він зазначив, що багато киян користуються метро кілька разів на день, добираючись на роботу та вирішуючи повсякденні справи. За його підрахунками, у разі значного підвищення тарифу витрати на проїзд можуть сягати від 23 до 46 тис. грн на рік.

"Метро використовують не найбагатші люди — ті, у кого немає коштів на автомобіль чи пальне. Це вчителі, медики та інші люди, які щодня їздять на роботу", — наголосив Ємець.

Депутат додав, що для окремих категорій громадян такі витрати можуть становити дві або навіть три місячні зарплати, тому, на його переконання, підвищення тарифів у запропонованому обсязі є необґрунтованим.

Як повідомляли Новини.LIVE, у четвер, 18 червня, Київрада схвалила кредит на 150 млн євро для закупівлі 50 нових вагонів метро. Проте депутат Андрій Вітренко вбачає у такому рішення загрозу значного підвищення тарифу на проїзд у підземці.

Крім того, депутати виділили 2 млрд гривень на програму "Захисник Києва". Ці кошти планують витратити на матеріально-технічне забезпечення, пальне, РЕБи, дрони та інше обладнання. Столиця вже витратила цього року на підтримку бойових підрозділів 3 млрд гривень.