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Главная Киев Проезд значительно подорожает: что изменится в Киеве в июле

Проезд значительно подорожает: что изменится в Киеве в июле

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 19:40
Стоимость проезда, электроэнергии и водоснабжения в Киеве с 1 июля
Киевляне едут в метро. Фото: Новини.LIVE

С 1 июля 2026 года киевляне будут по-прежнему оплачивать электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение по действующим тарифам. В то же время уже в середине месяца в столице может измениться стоимость проезда в общественном транспорте. До 15 июля будут действовать нынешние цены, после чего вступят в силу новые тарифы.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Проезд в общественном транспорте

До 15 июля жители Киева будут пользоваться общественным транспортом по действующим тарифам.

После этой даты стоимость разовой поездки в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере и городской электричке может составить 30 грн.

Наряду с повышением стоимости проезда для владельцев транспортной карты предусмотрена система скидок. Чем больше поездок приобретет пассажир, тем меньше будет их конечная стоимость.

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Скидки для тех, кто покупает поездки пакетом на транспортную карту:

  • 1–9 поездок — 30 грн за одну;
  • 10–19 поездок — 28,90 грн;
  • 20–29 поездок — 27,80 грн;
  • 30–39 поездок — 26,60 грн;
  • 40–49 поездок — 25,50 грн;
  • 50 поездок — 25 грн.

Стоимость месячного проездного составит около 1 088 грн, что снизит среднюю цену одной поездки до 23,3–23,6 грн. Безлимитный проездной будет стоить 4 875 грн.

Кроме того, в столице планируют ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн, который позволит неограниченное количество раз пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Для студентов сохранят 50-процентную скидку на месячный проездной, а школьники и в дальнейшем будут пользоваться бесплатным проездом в течение учебного года. В летний период для них будет действовать скидка 75%.

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на обеспечение работы транспорта. В частности, подорожали электроэнергия, топливо, запасные части, ремонт подвижного состава и другие составляющие, необходимые для стабильной работы транспортной системы.

Тариф на электроэнергию

С началом июля для бытовых потребителей ничего не изменится. Как и раньше, стоимость электроэнергии составит 4,32 грн за кВт-ч.

Для владельцев двухзонных счетчиков продолжит действовать ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч в промежутке с 23:00 до 07:00. По состоянию на конец июня правительство не принимало решений о пересмотре цены для населения.

Цена на газ

Без изменений останется и тариф на природный газ для большинства украинских домохозяйств. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр в рамках годового фиксированного предложения.

Вода и водоотведение

С июля не ожидается и повышения стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения. Официальной информации о пересмотре тарифов для населения Киева пока не обнародовано, поэтому оплачивать эти услуги жители столицы будут по действующим расценкам.

Как заявил народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире Вечір.LIVE, после завершения войны тариф на отопление станет для населения неприятным сюрпризом. Также он считает, что стоимость водоснабжения в Киеве должна быть самой низкой.

Также Новини.LIVE писали, что депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Леонид Емец выступил против повышения цен на проезд. Он отметил, что для некоторых киевлян такая стоимость проезда будет равна двум-трем зарплатам в год.

цены на газ Киев проезд
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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