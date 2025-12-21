В Киевсовете заблокирована работа земельной комиссии — Пташник объяснила причины

Виктория Пташник. Фото: кадр из видео

Депутат Киевсовета Виктория Пташник объяснила, почему не работает земельная комиссия. Она отметила, что ее возглавляет фигурант дела "Чистый город" Андрей Терентьев.

Об этом Виктория Пташник сказала в ответ журналистки Новини.LIVE Анны Сирык.

В Киевсовете не работает земельная комиссия

"Земельная комиссия на сегодняшний день не собирается, потому что ее председателем является фигурант дела "Чистый город" Терентьев. Он, кстати, на сегодняшний день является вроде бы внефракционным, но если вы обратили внимание на картинку, которая сегодня была на сессии, фракция "Батькивщина" делала определенное заявление, они все вышли к трибуне и он стоял вместе. Из чего у нас складываются мысли, что Терентьев уже на пути к вступлению во фракцию "Батькивщина", — отметила Пташник.

По ее мнению, лица, которые имеют подозрение в этом громком деле не могут дальше осуществлять свою деятельность в земельной комиссии. По словам депутата, они должны с точки зрения депутатской этики подумать над своим депутатским мандатом. Она обращалась к ним и приглашала на регламентную комиссию, которая занимается вопросами депутатской этики, однако фигуранты дела медлят и не ходят. В частности, Терентьев заявляет, что он связан тайной следствия.

"Хотя мы не будем ему задавать вопросы, которые он не сможет комментировать, это исключительно может касаться вопросов депутатской этики. Но мне кажется, что общине города Киева после тех пленок НАБУ, после сюжета "Бигуса" он просто обязан объяснить о некоторых моментах, скажем так, посещение его офиса Комарницким, согласование повестки дня, эти все туалетные схемы и так далее", — говорит депутат.

Однако проект не выносится на голосование, его блокируют. По ее словам, когда пройдет 35 дней с момента его подачи, этот проект заберут по молчаливому согласию и вынесут в зал, если этого захочет мэр Киева Виталий Кличко.

"Кстати, я считаю, что мы, депутаты, которые выдали этот проект, мы ему помогаем на самом деле, потому что Кличко на самом деле должен был первый выступить и сказать, что так не должно быть, что мы должны Терентьева убрать из комиссии, он не может быть председателем земельной комиссии и разблокировать ее деятельность. На сегодняшний день отдельные члены земельной комиссии, они действительно не хотят дальше заседать под его председательством", — заявила Пташник.

Она подчеркнула, что земельная комиссия нуждается в обновлении, поэтому депутаты будут требовать отстранения Терентьева и Марченко, которые являются фигурантами дела "Чистый город".

Напомним, депутат Киевсовета Вадим Васильчук заявил, что коррупционный скандал заставил Киевсовет пересмотреть механизмы работы.

А в октябре Терентьеву разрешили вернуться к исполнению своих обязанностей. В феврале ему объявили подозрение в причастности к земельным схемам.