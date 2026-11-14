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Главная Киев Филин из Чернобыля: что известно о самой большой сове Украины

Филин из Чернобыля: что известно о самой большой сове Украины

Ua ru
14 ноября 2026 21:12
В Чернобыльском заповеднике обитает самая крупная сова Украины — филин facebook.com/zapovidnyk2018
Сова, которую заметили в Чернобыле. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Фугач — самая крупная сова украинской фауны и один из ночных хищников, обитающих на территории Чернобыльского заповедника. Эта птица занесена в Красную книгу Украины. Сохранение мест её гнездования является одной из задач заповедника.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, сообщает Новини.LIVE.

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Чем особенна сова

Фугач хорошо приспособлен к охоте в условиях слабого освещения. Большие глаза, острый слух и лицевой диск, который помогает улавливать звуки, обеспечивают ему эффективную ориентацию в темноте.

Еще одна особенность этой птицы — почти бесшумный полет. Его обеспечивает специальное строение маховых перьев, благодаря которому пугач может незаметно приближаться к добыче.

Чем питается самая большая сова Украины

Основу рациона филина составляют мелкие млекопитающие и птицы. Охотится он преимущественно в сумерках и ночью, помогая регулировать численность других животных.

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Фугач играет важную роль в природных экосистемах. Поэтому сохранение мест его гнездования остается одним из направлений работы Чернобыльского заповедника.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Чернобыльской зоне отчуждения сфотографировали редкую лесную рысь, занесенную в Красную книгу Украины. Животное активно готовится к зиме: в частности, его шерсть становится гуще, а широкие лапы с густым мехом помогают передвигаться по снегу.

Также Новини.LIVE писали, что в Чернобыльском заповеднике обитает около 2,4 тысячи благородных оленей. Из-за суровой зимы и потерь, связанных с войной, возрастная структура популяции изменилась: в этом году в осеннем гоне более активно участвуют самцы среднего возраста.

животные Чернобыль сова Чернобыльская зона птицы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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