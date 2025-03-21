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Пуща-Водиця під атакою дронів — гримлять вибухи

21 березня 2025 23:25
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Пущі-Водиці 21 березня — Віталій Кличко розкрив наслідки
Потужний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Києві в районі Пущі-Водиці пролунали вибухи внаслідок роботи сил ППО. Ввечері 21 березня російські загарбники здійснюють атаку на столицю.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Вибухи в Пущі-Водиці 21 березня

"В районі Пущі Водиці в столиці працюють сили ППО", — написав міський голова Києва.

Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях.

Пуща-Водиця під атакою дронів — гримлять вибухи - фото 1
Скриншот повідомлення Віталія Кличка в Telegram

Наразі в Києві та області оголошено повітряну тривогу через обстріл Росією України ударними дронами. Також небезпеку через загрозу БпЛА оголосили в таких регіонах країни:

Атака на Пущу-Водицю 21 березня
Повітряна тривога 21 березня. Фото: alerts.in.ua

Зазначимо, що Пуща-Водиця — історична місцевість, розташована в Оболонському районі Києва на правому березі Дніпра. Місцина відома своєю мальовничістю та кліматичним курортом. Площа Пущі-Водиці становить 4 тисячі гектарів.

Де розташована Пуща-Водиця
Пуща-Водиця в Києві. Фото: О.Король / Facebook

Нагадаємо, що ввечері 21 березня на правому березі Дніпра в Києві внаслідок роботи ППО впали уламки збитого безпілотника на дах житлового будинку. Внаслідок інциденту виникла пожежа.

Також вибухи в Києві лунали й на лівому березі ввечері 21 березня. 

Додамо, що росіяни атакували Запорізьку область ввечері 21 березня. В результаті Росія вбила двох людей, ще п'ятеро дістали пошкодження. Очільник області Іван Федоров показав наслідки обстрілу регіону.

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