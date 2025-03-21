Взрывы в Пуще-Водице 21 марта — Виталий Кличко раскрыл последствия

Пуща-Водица под атакой дронов — гремят взрывы
В Киеве в районе Пущи-Водицы прогремели взрывы в результате работы сил ПВО. Вечером 21 марта российские захватчики осуществляют атаку на столицу.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Взрывы в Пуще-Водице 21 марта
"В районе Пущи Водицы в столице работают силы ПВО", — написал городской голова Киева.
Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
Сейчас в Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за обстрела Россией Украины ударными дронами. Также опасность из-за угрозы БпЛА объявили в таких регионах страны:
Отметим, что Пуща-Водица — историческая местность, расположенная в Оболонском районе Киева, что на правом берегу Днепра. Местность известна своей живописностью и климатическим курортом. Площадь Пущи-Водицы составляет 4 тысячи гектаров.
Напомним, что вечером 21 марта на правом берегу Днепра в Киеве в результате работы ПВО упали обломки сбитого беспилотника на крышу жилого дома. В результате инцидента возник пожар.
Также взрывы в Киеве раздавались и на левом берегу вечером 21 марта.
Добавим, что россияне атаковали Запорожскую область вечером 21 марта. В результате Россия убила двух человек, еще пятеро получили повреждения. Глава области Иван Федоров показал последствия обстрела региона.
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