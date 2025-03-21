Взрывы в Пуще-Водице 21 марта — Виталий Кличко раскрыл последствия

Мощный взрыв ночью. Иллюстративное фото: скриншот

В Киеве в районе Пущи-Водицы прогремели взрывы в результате работы сил ПВО. Вечером 21 марта российские захватчики осуществляют атаку на столицу.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Взрывы в Пуще-Водице 21 марта

"В районе Пущи Водицы в столице работают силы ПВО", — написал городской голова Киева.

Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Виталия Кличко в Telegram

Сейчас в Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за обстрела Россией Украины ударными дронами. Также опасность из-за угрозы БпЛА объявили в таких регионах страны:

Воздушная тревога 21 марта. Фото: alerts.in.ua

Отметим, что Пуща-Водица — историческая местность, расположенная в Оболонском районе Киева, что на правом берегу Днепра. Местность известна своей живописностью и климатическим курортом. Площадь Пущи-Водицы составляет 4 тысячи гектаров.

Пуща-Водица в Киеве. Фото: О.Король / Facebook

Напомним, что вечером 21 марта на правом берегу Днепра в Киеве в результате работы ПВО упали обломки сбитого беспилотника на крышу жилого дома. В результате инцидента возник пожар.

Также взрывы в Киеве раздавались и на левом берегу вечером 21 марта.

Добавим, что россияне атаковали Запорожскую область вечером 21 марта. В результате Россия убила двух человек, еще пятеро получили повреждения. Глава области Иван Федоров показал последствия обстрела региона.