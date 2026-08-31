Кличко предложил изменить режим работы метро во время тревог

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: Офис Президента Украины

В Киеве могут изменить правила функционирования города во время воздушных тревог. Среди предложений — разделить тревоги на "желтую" и "красную", разрешить движение по мостам, сохранить наземное сообщение и скорректировать комендантский час. Также планируется урегулировать работу бизнеса, заведений и транспорта.

Об этом сообщила в телеграм народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Новини.LIVE.

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Что предлагают изменить в работе метро

Статья Ольги Василевской-Смаглюк. Фото: скриншот

Согласно предварительной концепции, "желтая" тревога будет означать угрозу атаки беспилотников. В таком случае заведения смогут самостоятельно решать, продолжать ли работу.

"Красная" тревога будет означать ракетную угрозу. Во время такого режима работу заведений планируют полностью приостанавливать.

Также рассматривается возможность разблокировать движение по мостам во время тревог и сохранить наземное транспортное сообщение. Отдельно предлагается ограничить тарифы на такси на период воздушных тревог.

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В то же время премьер-министр подчеркнул, что новые регламенты еще не приняты. Окончательные решения относительно режима работы Киева планируется принять в ближайшие дни.

Что известно об изменениях в работе мостов

В то же время, как отметил мер Киева Виталий Кличко, Силам обороны и профильным подразделениям Киевской городской государственной администрации поручили срочно подготовить предложения по снятию ограничений для автомобильного транспорта на мостах во время тревог.

Кличко отметил, что наземный коммунальный транспорт в Киеве уже продолжает работать во время воздушных тревог.

В столице хотят скорректировать комендантский час

Отдельно Киев предлагает изменить режим комендантского часа. Это, в частности, должно упростить работу логистики и позволить людям беспрепятственно добираться с вокзалов, если поезда или другой междугородний и международный транспорт прибывают в столицу с опозданием.

Также предлагается разрешить движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа.

Кроме того, городские власти подготовили предложения по изменению алгоритмов работы бизнеса, отдельных медицинских и учебных заведений, а также коммунальных учреждений.

В то же время предложенные изменения ещё должны пройти согласование с правительством и соответствующими структурами, ответственными за безопасность столицы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия пятый день подряд наносит удары по Киевской области. В результате российских ударов в Броварском районе пострадали восемь человек, а складские помещения были повреждены в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах.

Также Новини.LIVE писали, что Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых уже в сентябре. По словам народного депутата Руслана Горбенко, правительство уже работает над соответствующим постановлением, а для региона могут предусмотреть дополнительные меры поддержки бизнеса.