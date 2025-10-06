Відео
Україна
Головна Київ Рада оборони Києва провела засідання — які рішення ухвалили

Рада оборони Києва провела засідання — які рішення ухвалили

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:03
У Києві запровадять електронні перепустки і встановлять укриття — рішення Ради оборони
Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

У Києві впроваджують нові рішення для посилення безпеки та життєдіяльності міста під час війни. Рада оборони столиці затвердила низку важливих кроків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:

У Києві запровадять електронні перепустки та встановлять нові укриття

За поданням начальника КМВА Тимура Ткаченка ухвалено рішення щодо спрощення процедур закупівлі, встановлення та підключення мобільних укриттів. Фінансування цих заходів здійснюватиметься з міського бюджету через районні державні адміністрації, а роботи розпочнуться найближчим часом.

Також Рада оборони підтримала створення електронної системи перепусток для руху транспорту під час комендантської години. Це рішення дозволить узгодити дії військового командування та органів влади Київської області в єдиному механізмі контролю.

Рада оборони Києва провела засідання
Засідання Ради оборони Києва. Фото: КМВА

Під час засідання розглядали й питання фінансування підрозділів Сил оборони та забезпечення столичної ППО. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що Київ надає допомогу всім частинам, які звертаються, однак військова адміністрація зауважила, що частина підрозділів досі не отримала необхідної підтримки.

КМВА наголосила на важливості прозорого розподілу коштів і заявила, що зміна позиції міської влади щодо нагальних питань дозволить ефективніше забезпечувати життєдіяльність столиці в умовах війни. У майбутньому формат засідань Ради оборони буде оновлено з урахуванням накопичених викликів воєнного часу.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко висловився про низку нових безпекових рішень для столиці.

А також він заявив про те, що мер Віталій Кличко нарешті змінив свою позицію щодо облаштування укриттів у Києві.

Віталій Кличко Київ безпека Тимур Ткаченко КМВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
