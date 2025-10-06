Кличко змінив позицію щодо мобільних укриттів перед Радою оборони

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що мер столиці Віталій Кличко нарешті змінив свою позицію щодо мобільних укриттів — уперше за майже чотири роки. Він погодився пришвидшити процедуру будівництва сховищ для киян.

Про це Тимур Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Telegram.

За словами Тимура Ткаченко, позиція міського голови змінилася безпосередньо перед засіданням.

"Краще пізно, ніж жодного разу за попередні майже чотири роки. Мер Кличко змінив свою позицію щодо мобільних укриттів в момент перед засіданням Ради оборони. Прямо зараз у нас на Раді оборони процедура, як це пришвидшити. Але найкращим інструментом поки став публічний копняк", — висловився Тимур Ткаченко.

Реакція Кличка щодо мобільних укриттів

Натомість мер Києва Віталій Кличко наголосив, що після тривалих звернень міста питання мобільних укриттів нарешті отримало правове врегулювання.

"Нарешті, наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення в столиці", — зауважив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що вимоги до таких споруд тепер визначені на державному рівні, що, за його словами, унеможливлять корупційні зловживання.

Кличко також нагадав, що питання облаштування захисних споруд є одним із головних пріоритетів міста. Він заявив, що за останні роки Київ спрямував понад 7 млрд грн на укриття, а близько 2000 об'єктів було відремонтовано. Водночас він розкритикував районні адміністрації за бездіяльність, які, за його словами, не освоїли навіть третини з цьогорічних 4 млрд грн, виділених на укриття.

"Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймні з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості", — повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, мер Києва ігнорує засідання Ради оборони та нещодавно не з'явився на обговорення щодо фінансування антидронової системи, військових госпіталів та мобільних укриттів.

Додамо, що рішення про будівництво мобільних укриттів в Києві ухвалили іще у вересні, але справа так і не зрушила з місця.

Раніше Тимур Ткаченко зазначав, що будівництво укриттів Києві гальмується через відсутність чіткої стратегії, яку мав би розробити профільний департамент, що під контролем Віталія Кличка.

Тим часом в Києві процвітає корупція на будівництві та ремонті укриттів. Не гребують посадовці розкрадати кошти навіть на укриттях для дітей.