Засідання Рада оборони Києва — які рішень ухвалили

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про низку важливих рішень. Вони спрямовані на підвищення безпеки та ефективності роботи столиці в умовах війни.

Про це Ткаченко написав у Telegram у понеділок, 6 жовтня.

Як Київ рухається до порядку

За його словами, у Києві вже запущено рух громадського транспорту під час повітряних тривог, що стало важливим кроком у забезпеченні мобільності міста навіть у складних умовах. Також проведено масштабне очищення вулиць від покинутих і знищених автомобілів — дій, які, на його думку, демонструють приклад належної культури вшанування пам’яті полеглих.

Посадовець наголосив, що зараз місто переходить до нових етапів у сфері безпеки — запровадження мобільних укриттів, електронних перепусток під час комендантської години та реалізації системних рішень, які роками залишалися невирішеними.

"Проблеми, які були відомі давно, ми почали вирішувати. І ми їх вирішимо", — заявив він, підкресливши важливість Ради оборони як ключового інструменту управління містом у воєнний час.

Водночас посадовець висловив жаль, що не всі учасники знаходять час для участі у засіданнях, де ухвалюються критичні для Києва рішення.

Він підкреслив, що готовий діяти рішуче, навіть якщо його позиція не завжди буде приємною для всіх: "Хай краще я буду жорстким, але якщо так місто змінюється на краще — то будемо продовжувати".

Вже цього тижня заплановано нове засідання Ради оборони, яке, за словами очільника КМВА, стане початком більш регулярних зустрічей. На порядку денному — низка важливих питань, зокрема робота метро між правим і лівим берегами під час тривоги, використання коштів громади для оборони та ППО, а також регулювання відпусток посадовців за бюджетні кошти.

"Як і раніше, готовий боротися за кожне з цих питань заради інтересів та безпеки киян", — наголосив керівник КМВА.

Нагадаємо, що керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів робочу нараду за участі очільників департаментів КМДА, районних адміністрацій столиці та представників ДСНС, де вони обговорили впровадження у Києві мобільних укриттів — нових конструкцій, покликаних гарантувати безпеку городян у разі російських обстрілів.

А також стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко вперше за майже чотири роки переглянув своє ставлення до мобільних укриттів.Він погодився прискорити процес спорудження захисних приміщень для мешканців Києва.